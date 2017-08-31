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Как работает метеостанция в Марьиной Горке

31 августа 2017 15:35
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Новости Беларуси. Качество прогнозов совершенствуют на метеостанции в Марьиной Горке. Местным синоптикам в помощь новое оборудование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Правда, и советские приборы здесь еще не списали: их достоверность проверена временем. Информация марьиногорских метеорологов используется аграриями и оперативными службами. От погоды зависит если не все, то многое: урожай на полях, обстановка на дорогах. Именно она определяет «красный» или «оранжевый» уровень безопасности.

О тех, кто «витает» в облаках, подробнее в сюжете.

Как работает метеостанция в Марьиной Горке-1

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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