Как работает метеостанция в Марьиной Горке

Новости Беларуси. Качество прогнозов совершенствуют на метеостанции в Марьиной Горке. Местным синоптикам в помощь новое оборудование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Правда, и советские приборы здесь еще не списали: их достоверность проверена временем. Информация марьиногорских метеорологов используется аграриями и оперативными службами. От погоды зависит если не все, то многое: урожай на полях, обстановка на дорогах. Именно она определяет «красный» или «оранжевый» уровень безопасности.