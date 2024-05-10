Как работает эффект плацебо? Узнали у заведующей фармакологической лаборатории

Веками люди считали, что плацебо – это обман, каким бы приятным он ни был. Впрочем, время идет, но, кажется, ничего не меняется. Пилюли из крахмала, сахарные шарики и инъекции подсоленной воды – сложно поверить, что в XXI веке эти средства до сих пор используют для лечения, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Удивительно другое – все эти пустышки и впрямь работают. Но как именно? Ученые разводят руками: точный механизм до сих пор не понятен, но кое-что известно. Эффект плацебо – это вера. Вера в лекарства, вера во врача и вера в себя.

Ирина Ефремова, заведующая Республиканской клинико-фармакологической лабораторией Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении:

Человек, он знает, что совершив какие-либо действия, проявив какую-то инициативу, он привык получать результат. Поэтому мы, например, если болеем, идем к врачу. То есть мы записываемся на прием, идем к врачу и уже от этих действий мы получаем положительный результат. Есть люди, которые очень чувствительны к дофамину. Дофамин – это гормон, который отвечает за положительный результат, дает нам наслаждение, когда мы совершаем какое-то действие. Поэтому люди, чрезмерно чувствительные к дофамину, также могут наиболее ярко реагировать на плацебо.