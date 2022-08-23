Как пройдут торжества в честь 1030-летия православия в Минске 26 августа?

Новости Беларуси. Торжества по случаю празднования 1030-летия православной церкви на белорусских землях в эту пятницу, 26 августа, примет Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу со всей страны прибудут тысячи верующих.
Новости Беларуси. Торжества по случаю празднования 1030-летия православной церкви на белорусских землях в эту пятницу, 26 августа, примет Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу со всей страны прибудут тысячи верующих.
Праздник начнется с Божественной литургии, которую совершит Митрополит Минский и Заславский Вениамин перед Свято-Духовым кафедральным собором. Для посетителей будет работать выставка-ярмарка, где представят изделия монастырских мастерских.
Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по народным ремеслам и отправиться на экскурсии по историческим местам города.
Агапия Кнотько, насельница Свято-Елисаветинского монастыря:
На выставке у нас будут участвовать другие монастыри, храмы Беларуси. Можно будет тоже прийти, познакомиться с ними, пообщаться, узнать их историю. Что тоже, наверное, немаловажно. Потому что в этом году 1030-летие православия мы празднуем на белорусской земле. И, наверное, все-таки, так как у нас большинство населения православное, очень важно знать свою историю. С чего все началось, почему мы в этом году празднуем 1030-летие. Хотелось бы, конечно, чтобы каждый человек в это вник. Потому что история огромная, история долгая.
На прошлой неделе стартовал Всебелорусский крестный ход. За сутки паломники преодолевают до 40 километров. К слову, большое шествие верующих запланировано 26 августа по столичному проспекту Независимости. Начало будет положено от храма Покрова Святой Богородицы.