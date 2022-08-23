Как пройдут торжества в честь 1030-летия православия в Минске 26 августа?

Агапия Кнотько, насельница Свято-Елисаветинского монастыря:

На выставке у нас будут участвовать другие монастыри, храмы Беларуси. Можно будет тоже прийти, познакомиться с ними, пообщаться, узнать их историю. Что тоже, наверное, немаловажно. Потому что в этом году 1030-летие православия мы празднуем на белорусской земле. И, наверное, все-таки, так как у нас большинство населения православное, очень важно знать свою историю. С чего все началось, почему мы в этом году празднуем 1030-летие. Хотелось бы, конечно, чтобы каждый человек в это вник. Потому что история огромная, история долгая.