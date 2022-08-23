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Как пройдут торжества в честь 1030-летия православия в Минске 26 августа?

23 августа 2022 19:53
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Новости Беларуси. Торжества по случаю празднования 1030-летия православной церкви на белорусских землях в эту пятницу, 26 августа, примет Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу со всей страны прибудут тысячи верующих.  

Как пройдут торжества в честь 1030-летия православия в Минске 26 августа?-1

Праздник начнется с Божественной литургии, которую совершит Митрополит Минский и Заславский Вениамин перед Свято-Духовым кафедральным собором. Для посетителей будет работать выставка-ярмарка, где представят изделия монастырских мастерских.  

Как пройдут торжества в честь 1030-летия православия в Минске 26 августа?-4

Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по народным ремеслам и отправиться на экскурсии по историческим местам города.  

Как пройдут торжества в честь 1030-летия православия в Минске 26 августа?-7

Агапия Кнотько, насельница Свято-Елисаветинского монастыря:  
На выставке у нас будут участвовать другие монастыри, храмы Беларуси. Можно будет тоже прийти, познакомиться с ними, пообщаться, узнать их историю. Что тоже, наверное, немаловажно. Потому что в этом году 1030-летие православия мы празднуем на белорусской земле. И, наверное, все-таки, так как у нас большинство населения православное, очень важно знать свою историю. С чего все началось, почему мы в этом году празднуем 1030-летие. Хотелось бы, конечно, чтобы каждый человек в это вник. Потому что история огромная, история долгая.  

Как пройдут торжества в честь 1030-летия православия в Минске 26 августа?-10

На прошлой неделе стартовал Всебелорусский крестный ход. За сутки паломники преодолевают до 40 километров. К слову, большое шествие верующих запланировано 26 августа по столичному проспекту Независимости. Начало будет положено от храма Покрова Святой Богородицы.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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