Как проходит подготовка к выборам в местные Советы депутатов и предвыборная кампания на селе

Вот эта улица, вот этот дом. Хатежинский сельсовет для местных жителей, как книга жалоб и предложений. Ежедневно сюда обращается порядка 10 человек. Привезти дров, отремонтировать дорогу, озеленить улицу. Тут без народных избранников народу никак.
В предвыборной компании, как на спортивной дорожке. Спортсмены-кандидаты в депутаты, боллельщики-избиратели, а главный кубок – депутатский портфель. Чтобы определить победителей, на этом избирательном участке даже сделали фальстарт. Заблаговременно подготовили все необходимые материалы. Тут и избирательный кодекс, и конституция и методические рекомендации.
Ольга Ратько, председатель Хатежинской сельской избирательной комиссии:
– Проходит подготовка по установке кабинок для голосования, идет установка ящиков. И к 19 апреля избирательные участки будут готовы на 100% для проведения выборов.
Вопрос только за кого голосовать? Во всей деревне мы не нашли ни одного стенда с информацией о кандидатах. В сельсовете убедили: устное слово на неделе обязательно обретет печатную форму. Хотя, в сельской местности это больше формальность.
Ольга Ратько:
– Потому что люди знают своих кандидатов в лицо.
Виктору Романовичу участок достался особый. Здесь живет большая цыганская семья. Получить сразу 9 голосов непросто. Надо и про кандидата рассказать и на вопросы ответить.
Жительница Хатежино:
– У нас садик очень маленький и очень большая очередь стоит в этот садик. Ходим к заведующей, она говорит, что нет мест. Как нам быть?
Виктор Корнев, доверенное лицо кандидата в депутаты:
– Мы хотим, чтобы именно через своего депутата поставить этот вопрос остро, в районе и в области.
В борьбе за избирателя все методы хороши. Одни доверенные лица просто встречаются, другие применяют нестандартные формы пиара.
Виктор Корнев:
– Будет концерт цыганской песни.
Ольга Александровна на концерт не пойдет. Говорит, дорогу молодым. И хоть ее хата в деревне с краю, от депутатов ожидает помощи для всех.
Ольга Александровна, жительница Хатежино:
– Лично мне особо не надо помощь, но всем людям пусть помогают.
Татьяна Харлинская, Антон Филанович, телекомпания СТВ.