Как проходит подготовка к выборам в местные Советы депутатов и предвыборная кампания на селе

Избирательная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. До выборов в местные Советы депутатов остается менее двух недель. Сейчас в разгаре предвыборная агитация.

Вот эта улица, вот этот дом. Хатежинский сельсовет для местных жителей, как книга жалоб и предложений. Ежедневно сюда обращается порядка 10 человек. Привезти дров, отремонтировать дорогу, озеленить улицу. Тут без народных избранников народу никак.

В предвыборной компании, как на спортивной дорожке. Спортсмены-кандидаты в депутаты, боллельщики-избиратели, а главный кубок – депутатский портфель. Чтобы определить победителей, на этом избирательном участке даже сделали фальстарт. Заблаговременно подготовили все необходимые материалы. Тут и избирательный кодекс, и конституция и методические рекомендации.

Ольга Ратько, председатель Хатежинской сельской избирательной комиссии:

– Проходит подготовка по установке кабинок для голосования, идет установка ящиков. И к 19 апреля избирательные участки будут готовы на 100% для проведения выборов.



Вопрос только за кого голосовать? Во всей деревне мы не нашли ни одного стенда с информацией о кандидатах. В сельсовете убедили: устное слово на неделе обязательно обретет печатную форму. Хотя, в сельской местности это больше формальность.

Ольга Ратько:

– Потому что люди знают своих кандидатов в лицо.

Виктору Романовичу участок достался особый. Здесь живет большая цыганская семья. Получить сразу 9 голосов непросто. Надо и про кандидата рассказать и на вопросы ответить.

Жительница Хатежино:

– У нас садик очень маленький и очень большая очередь стоит в этот садик. Ходим к заведующей, она говорит, что нет мест. Как нам быть?

Виктор Корнев, доверенное лицо кандидата в депутаты:

– Мы хотим, чтобы именно через своего депутата поставить этот вопрос остро, в районе и в области.

В борьбе за избирателя все методы хороши. Одни доверенные лица просто встречаются, другие применяют нестандартные формы пиара.

Виктор Корнев:

– Будет концерт цыганской песни.

Ольга Александровна на концерт не пойдет. Говорит, дорогу молодым. И хоть ее хата в деревне с краю, от депутатов ожидает помощи для всех.

Ольга Александровна, жительница Хатежино:

– Лично мне особо не надо помощь, но всем людям пусть помогают.

Татьяна Харлинская, Антон Филанович, телекомпания СТВ.