Как продвигается строительство станций метро «Площадь Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода»

Новости Беларуси. Возле переходов новой станции метро Площадь Богушевича сняли ограждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Осталось только благоустроить территорию.
Новости Беларуси. Возле переходов новой станции метро Площадь Богушевича сняли ограждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Осталось только благоустроить территорию.
А пока минчане могут оценить дизайн наземных конструкций. Традиционные стеклянные элементы здесь обыграли в оттенках зеленой ветки. Изюминкой Площади Богушевича станет отсутствие лестниц: на платформу пассажиры смогут попасть только по эскалаторам.
На финишной прямой и другие станции. Так, на Ковальской Слободе уже монтируют турникеты, а на Вокзальной – светильники.