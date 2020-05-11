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Как продвигается строительство станций метро «Площадь Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода»

11 мая 2020 19:10
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Новости Беларуси. Возле переходов новой станции метро Площадь Богушевича сняли ограждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Осталось только благоустроить территорию.

Как продвигается строительство станций метро «Площадь Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода»-1

А пока минчане могут оценить дизайн наземных конструкций. Традиционные стеклянные элементы здесь обыграли в оттенках зеленой ветки. Изюминкой Площади Богушевича станет отсутствие лестниц: на платформу пассажиры смогут попасть только по эскалаторам.

Как продвигается строительство станций метро «Площадь Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода»-4

Как продвигается строительство станций метро «Площадь Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода»-6

На финишной прямой и другие станции. Так, на Ковальской Слободе уже монтируют турникеты, а на Вокзальной – светильники.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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