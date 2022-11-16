Как признать завещание недействительным? Адвокат назвал главные условия
Чтобы не подвергать любимых родственников лишнему стрессу, многие решают еще при жизни распорядиться своим имуществом. Но зачастую избежать проблем – та еще задачка со звездочкой!
Иногда после смерти человека его семья обнаруживает, что он оформил наследство на абсолютно посторонних людей. Доказать недействительность такого завещания поможет буква закона.
Сергей Мытник, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Необходимо доказать, что завещание совершено с пороком воли. В данной ситуации гражданин должен обратиться к адвокату, чтобы собрать эту доказательную базу – свидетельские показания, документы из медучреждений, которые могут подтверждать его состояние, связанное с когнитивными расстройствами.
Чтобы получить необходимые данные от лечащих врачей, адвокат обязан отправить специальный запрос в клинику. Подтвердить тяжелое душевное состояние наследодателя в момент совершения завещания поможет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Сергей Мытник:
Она производится по документам, которые получены адвокатом по произведенным запросам либо по ходатайству, которое истец подает в судебном заседании, которое может повлиять на признание завещания недействительным.
Судебное решение вступает в силу в течение 15 дней, после чего истец имеет полное право обратиться в нотариальную контору для открытия наследства.