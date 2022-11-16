Как признать завещание недействительным? Адвокат назвал главные условия

Чтобы не подвергать любимых родственников лишнему стрессу, многие решают еще при жизни распорядиться своим имуществом. Но зачастую избежать проблем – та еще задачка со звездочкой!

Иногда после смерти человека его семья обнаруживает, что он оформил наследство на абсолютно посторонних людей. Доказать недействительность такого завещания поможет буква закона.