Как приготовить творожник с солёной карамелью? Рассказываем простой рецепт
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим творожник с соленой карамелью. Нам понадобится творог, лимон, сливочное масло, яйца, сахар, ванилин, манка, сливки.
Нам понадобится 190 граммов сливочного масла, которое мы будем взбивать с сахаром. Масло должно быть достаточно мягкое, чтобы хорошо взбивалось и растворился сахар. 150 граммов сахара, и на маленьких оборотах взбиваем до состояния, пока не растворится сахар.
Также нужно шесть яиц. Яйца предварительно выбиваем в емкость для того, чтобы, когда буду опять взбивать сливочное масло, я мог их по одному добавлять к маслу. Добавляем яйца по одному и перемешиваем. И таким образом добавляю все шесть яиц.
Сейчас нам понадобится творог. Добавляем постепенно и взбиваем. Творог лучше всего использовать протертый либо с маленькими хлопьями. Это придаст творожнику более однородную и пышную текстуру. При приготовлении творожника лучше всего использовать творог минимальной жирности – 5 %. У вас тогда будет более стабильная творожная масса, она не будет оседать.
Также понадобится 100 граммов манки. Понадобится формочка, смазываем ее сливочным маслом и выкладываем творожную массу. Залог успеха в приготовлении творожника – это соблюдать поочередность. Сначала мы взбиваем сливочное масло с сахаром. Постепенно добавляем куриные яйца, потом творог и манку. Выкладываем и разравниваем это все.
Осталось только выпечь творожник. Ставим его в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Приготовим соленую карамель. Для этого понадобится 100 граммов сахара и 100 граммов сливочного масла. В теплый сотейник высыпаем сахар. Тонким слой распределяем равномерно и оставляем его таять. Сахар должен начать плавиться по краям сотейника. Только после этого начинаем перемешивать.
Сахар расплавился, постепенно добавляем сливочное масло маленькими порциями и перемешиваем. Карамель будет очень сильно бурлить. Не пугайтесь, так и должно быть. Домешиваем все оставшееся масло, добавляем сок лимона и жирные сливки 33 %. Сок половины лимона и 30 миллилитров сливок. Сливки в карамели дают вязкость. Карамель готова. Ее можно хранить в холодильнике достаточно долго. Она может храниться более 30 дней и не потерять при этом вкусовых и внешних качеств.
Сервируем блюдо. Лучше всего творожнику дать немножко постоять, приблизительно час, чтобы он остыл. Это упростит сервировку блюда. Сверху поливаем соленой карамелью. Чтобы сделать вкус более необычным, подсаливаем карамель крупной солью. Творожник получается очень нежный, воздушный, сладкий, с приятным солоноватым послевкусием.
*На правах рекламы.