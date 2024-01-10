Как приготовить творожник с солёной карамелью? Рассказываем простой рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим творожник с соленой карамелью. Нам понадобится творог, лимон, сливочное масло, яйца, сахар, ванилин, манка, сливки. Нам понадобится 190 граммов сливочного масла, которое мы будем взбивать с сахаром. Масло должно быть достаточно мягкое, чтобы хорошо взбивалось и растворился сахар. 150 граммов сахара, и на маленьких оборотах взбиваем до состояния, пока не растворится сахар. Также нужно шесть яиц. Яйца предварительно выбиваем в емкость для того, чтобы, когда буду опять взбивать сливочное масло, я мог их по одному добавлять к маслу. Добавляем яйца по одному и перемешиваем. И таким образом добавляю все шесть яиц.

Сейчас нам понадобится творог. Добавляем постепенно и взбиваем. Творог лучше всего использовать протертый либо с маленькими хлопьями. Это придаст творожнику более однородную и пышную текстуру. При приготовлении творожника лучше всего использовать творог минимальной жирности – 5 %. У вас тогда будет более стабильная творожная масса, она не будет оседать. Также понадобится 100 граммов манки. Понадобится формочка, смазываем ее сливочным маслом и выкладываем творожную массу. Залог успеха в приготовлении творожника – это соблюдать поочередность. Сначала мы взбиваем сливочное масло с сахаром. Постепенно добавляем куриные яйца, потом творог и манку. Выкладываем и разравниваем это все.

Осталось только выпечь творожник. Ставим его в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Приготовим соленую карамель. Для этого понадобится 100 граммов сахара и 100 граммов сливочного масла. В теплый сотейник высыпаем сахар. Тонким слой распределяем равномерно и оставляем его таять. Сахар должен начать плавиться по краям сотейника. Только после этого начинаем перемешивать.

Сахар расплавился, постепенно добавляем сливочное масло маленькими порциями и перемешиваем. Карамель будет очень сильно бурлить. Не пугайтесь, так и должно быть. Домешиваем все оставшееся масло, добавляем сок лимона и жирные сливки 33 %. Сок половины лимона и 30 миллилитров сливок. Сливки в карамели дают вязкость. Карамель готова. Ее можно хранить в холодильнике достаточно долго. Она может храниться более 30 дней и не потерять при этом вкусовых и внешних качеств.