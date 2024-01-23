Как приготовить шоколадную овсянку с бананом и орехами? Рассказываем рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим шоколадную овсянку с жареным бананом и орехами. Для этого блюда нам понадобится сахар, корица, какао, грецкий орех, сливочное масло, хлопья геркулеса, молоко, вода и банан.

Шоколадная овсянка с карамелизированным бананом – это очень быстрое и простое блюдо. Остается подготовить только банан, надо его разрезать пополам в длину. Аккуратно, чтобы он не поломался. Осталось сварить овсянку и закарамелизировать банан. Для приготовления шоколадной овсянки нам понадобится сотейник и сковородка.

Разогреваем сотейник и добавляем туда воду, потом добавляем молоко. Изначально воду добавили для того, чтобы у нас не горело молоко. Также нужен сахар, немного соли. Все это перемешиваем и даем нагреться. Для карамелизации банана понадобится сковородка с антипригарным покрытием. Мы ее нагреваем, добавляем немного сливочного масла и на медленном огне топим сливочное масло.

Добавляем сахар и укладываем банан разрезом вниз. На медленном огне оставляем банан и приступаем к варке овсянки. Используем хлопья долгой варки. Варим минут пять. Также добавляем какао и варим, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. Можно использовать шоколад, но его нужно будет добавлять в овсянку в конце приготовления, так как он не любит высоких температур. Также понадобится корица и грецкий орех.

На бананах должна появиться золотистая корочка, и они становятся очень мягкими, так что будьте аккуратными, чтобы они не сломались. Орешки обваливаем в сахарном сиропе, который выделился из бананов.