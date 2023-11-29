Как приготовить ленивое хачапури по-аджарски на сковороде? Рассказываем быстрый рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим ленивый хачапури по-аджарски. Нам понадобится творог, сыр, яйцо, мука и немного зеленого лука.

Берем 150 граммов творога. Желательно, чтобы он был не крупнозерновой. 50 граммов твердого сыра натираем на крупную терку. Вбиваем один белок (желток оставляем на потом). Добавляем две столовые ложки муки, немного соли, молотого перца и зеленый лук.

Вымешиваем тесто, чтобы масса была однородной. Все ингредиенты должны перемешаться и равномерно распределиться.

В классическом рецепте хачапури по-аджарски используется классическое тесто, но у нас упрощенный рецепт.

Чтобы придать более грузинский вкус блюду, можно вместо обычного твердого сыра использовать подкопченный сулугуни или проволу.