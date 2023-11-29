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Как приготовить ленивое хачапури по-аджарски на сковороде? Рассказываем быстрый рецепт

29 ноября 2023 09:04
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим ленивый хачапури по-аджарски. Нам понадобится творог, сыр, яйцо, мука и немного зеленого лука.

Как приготовить ленивое хачапури по-аджарски на сковороде? Рассказываем быстрый рецепт-1

Берем 150 граммов творога. Желательно, чтобы он был не крупнозерновой. 50 граммов твердого сыра натираем на крупную терку. Вбиваем один белок (желток оставляем на потом). Добавляем две столовые ложки муки, немного соли, молотого перца и зеленый лук.

Вымешиваем тесто, чтобы масса была однородной. Все ингредиенты должны перемешаться и равномерно распределиться.

В классическом рецепте хачапури по-аджарски используется классическое тесто, но у нас упрощенный рецепт.

Чтобы придать более грузинский вкус блюду, можно вместо обычного твердого сыра использовать подкопченный сулугуни или проволу.

Как приготовить ленивое хачапури по-аджарски на сковороде? Рассказываем быстрый рецепт-4

Тесто готово. Будем придавать ему форму.

Хачапури по-аджарски называется в честь региона, где его придумали – Аджария. У Аджарии есть выход к морю. По легенде, хачапури сделали в виде лодочки. А желток в центре – это солнце.

Как приготовить ленивое хачапури по-аджарски на сковороде? Рассказываем быстрый рецепт-7

На разогретую сковородку добавляем растительное масло и выкладываем хачапури. Обжариваем на среднем огне по пять минут с каждой стороны.

Как приготовить ленивое хачапури по-аджарски на сковороде? Рассказываем быстрый рецепт-10

Делаем в центре отверстие. Осталось добавить желток – и блюдо готово.

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# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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