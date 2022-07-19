Как приготовить холодные кофейные напитки дома? Рассказываем рецепты

Захар Лазарь, бариста:

Сегодня мы покажем способы приготовления холодных напитков дома. Для этого нам понадобятся эспрессо или колд брю. Что такое колд брю? Это способ холодного заваривания кофе. Чтобы приготовить колд брю, нам нужен молотый кофе, вода и емкость. Засыпаем кофе, заливаем водой, примерно 160 граммов на литр, и оставляем в холодильнике на сутки, даем настояться. Затем пропускаем все через марлю. На выходе получается концентрированный напиток с ярким кофейным вкусом и высоким содержанием кофеина.

Захар Лазарь:

С основным ингредиентом мы разобрались и теперь перейдем к рецептуре. Первый напиток будет эспрессо-тоник, для него нам понадобится колд брю или эспрессо, тоник и стакан льда. В стакан со льдом заливаем наш тоник, можно также использовать любой другой газированный напиток и не только. Добавляем туда эспрессо и по желанию сироп.

Захар Лазарь:

Достаточно перемешать, и все – освежающий летний напиток готов. Второй напиток – бамбл. Для него нам понадобится апельсиновый сок, для более насыщенного вкуса желательно брать сок с мякотью. В него добавляем кофе, охлаждаем с помощью льда. И вуаля – вторая порция летнего наслаждения готова. Захар Лазарь:

Это будет хороший баланс апельсинового вкуса и кофейного экстракта. Основной классический напиток – это айс-латте.