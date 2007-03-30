Как превратить отходы в доходы?

Ответ на этот вопрос параллельно с лучшими учёными и энергетиками страны ищут ученики 6-ой гимназии города Витебска. Предметный курс по экологии и энергосбережению был разработан преподавателями Витебского государственного университета. Министерство образования официально утвердило экспериментальную программу. В качестве базы была выбрана гимназия, расположенная в "зелёном" районе. Здесь почти всё, как в высших учебных заведениях. Три кафедры, научное общество учащихся и педагогов и хорошая практическая база. Все занятия проводятся факультативно, во внеурочное время, однако их посещаемость стопроцентная. Первое, чему педагоги учат своих учеников - это знание законодательной базы в области энергоресурсосбережения. Своё будущее большинство ребят планируют связать с экологией и энергетикой. Полученные в гимназии знания, помогают им при поступлении в вузы. Шестилетние гидрологические исследования Западной Двины не прошли даром. Гимназисты доказали городской администрации, что их мнение должно учитываться. Проект строительства малой гидроэлектростанции, предложенный учениками на рассмотрение несколько лет назад, сдвинулся с "мёртвой" точки. Таким образом, ученики внесли свою лепту в энергоресурсосбережение Беларуси.