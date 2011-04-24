Как празднуют Пасху во всем мире

Во всём мире сегодня проходят праздничные богослужения. Особая служба состоялась в Иерусалиме — в храме Воскресения Христова.

У католиков главные торжества прошли в Ватикане. С посланием к верующим обратился понтифик Бенедикт XVI.

В Вифлееме Пасхальный молебен отслужили в храме Рождества Христова. А на Филиппинах состоялось праздничное шествие. В России торжественную службу в Храме Христа Спасителя провёл Патриарх Кирилл. На службе присутствовали первые лица государства. Около полуночи патриарх в окружении духовенства и мирян совершил крестный ход, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Страстная неделя и праздник Пасхи в мире: