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Как празднуют Пасху во всем мире

24 апреля 2011 15:51
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Во всём мире сегодня проходят праздничные богослужения. Особая служба состоялась в Иерусалиме — в храме Воскресения Христова.

У католиков главные торжества прошли в Ватикане. С посланием к верующим обратился понтифик Бенедикт XVI.

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

В Вифлееме Пасхальный молебен отслужили в храме Рождества Христова. А на Филиппинах состоялось праздничное шествие. В России торжественную службу в Храме Христа Спасителя провёл Патриарх Кирилл. На службе присутствовали первые лица государства. Около полуночи патриарх в окружении духовенства и мирян совершил крестный ход, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Страстная неделя и праздник Пасхи в мире:

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

Как празднуют Пасху во всём мире

# общество # Фотофакт

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24 апреля 2011 15:07

Пасхальные богослужения в Минске

23 апреля 2011 18:05

В Беларуси с 1 июля расширяются возможности получения одноразовых субсидий на жилье

Благодатный огонь будет доставлен в Минск вечером в субботу самолётом из Иерусалима
23 апреля 2011 15:57

Благодатный огонь будет доставлен в Минск вечером в субботу самолётом из Иерусалима