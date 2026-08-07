Как правильно выбрать школьный рюкзак? Рассказываем, на какие нюансы нужно обратить внимание

Елизавета Савик, многодетная мама:

На что я, как мама, обращаю внимание? Конечно, в первую очередь на надежность его и на то, чтобы у него была правильная конструкция именно с точки зрения медицинской, чтобы он был все-таки немножко ортопедический. Важно, чтобы дно было жесткое, чтобы рюкзак не проседал, чтобы сзади была ортопедическая спинка, чтобы у него были хорошие мягкие бретели, которые не впиваются в плечи, особенно в теплое время года.

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