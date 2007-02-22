Как правильно выбирать профессию?

Вся информация о белорусском образовательном процессе и выборе будущей профессии. Более 60 учебных заведений столицы будут представлены 22 февраля в Минском Дворце детей и молодежи, где открывается выставка "Образование и карьера".Основные цели форума - предоставить учащимся наиболее полную информацию о современном образовании и досуге, способствовать установлению деловых связей между учебными заведениями, а также внедрение новых образовательных программ и информационных технологий.