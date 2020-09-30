Как правильно решать конфликты и трудовые споры? Чему учат на курсах для лидеров Федерации профсоюзов

Новости Беларуси. Молодежные образовательные курсы для лидеров Федерации профсоюзов продолжают свою работу в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз новые знания по защите прав и интересов работников получают 60 профсоюзных активистов – это сотрудники банковской сферы и лесного хозяйства.
Учебная программа разработана при поддержке специалистов университета «МИТСО» и рассчитана на 5 дней. За это время слушателям на практике продемонстрируют, как решать рабочие споры между нанимателем и сотрудником: от ведения переговоров до юридического сопровождения в суде.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Эти курсы мы сделали практико-ориентированные: чтобы не теорию давать, а разбирать вопросы, касающиеся практики. Например, сегодня вопросы конфликтов, трудовых споров. Это очень серьезные вопросы, они бывают достаточно сложные. И вот как себя вести, как правильно организовать разбирательство конфликта, как должны работать комиссии по трудовым спорам? Ведь от этого зависит как раз консенсус и зависит вопрос, когда ищутся возможные варианты и ответы, которые устраивают все стороны. А значит, тогда конфликт и спор исчезают.
Образовательные курсы для молодых активистов профсоюзной организации разделены на шесть модулей. Каждый посвящен своей тематике. Всего в 2020 году лекции и семинары под Логойском посетят 400 молодых людей.