Как правильно потушить пожар и оказать первую помощь? В Борисовском районе выбрали лучших юных спасателей

Новости Беларуси. «Студенты. Безопасность. Будущее». Лучших юных спасателей определили в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Финал конкурса прошел в Борисовском районе.

За победу боролись юноши и девушки из учебных заведений Минска, Борисова, Несвижа, Солигорска и Слуцка. Команды проходили сложнейшую полосу препятствий.

Условия максимально приблизили к реальным: на участниках полный пожарный комплект амуниции, а вокруг – огонь и дым.

Чтобы пройти испытание, нужна была не только физическая подготовка, но и стрессоустойчивость, и умение быстро реагировать в экстремальных ситуациях.

Кроме того, ребята проверили навыки оказания первой помощи, а также проявили творчество и фантазию.