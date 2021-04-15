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Как правильно потушить пожар и оказать первую помощь? В Борисовском районе выбрали лучших юных спасателей

15 апреля 2021 19:13
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Новости Беларуси. «Студенты. Безопасность. Будущее». Лучших юных спасателей определили в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Финал конкурса прошел в Борисовском районе.

Как правильно потушить пожар и оказать первую помощь? В Борисовском районе выбрали лучших юных спасателей-1

За победу боролись юноши и девушки из учебных заведений Минска, Борисова, Несвижа, Солигорска и Слуцка. Команды проходили сложнейшую полосу препятствий.

Как правильно потушить пожар и оказать первую помощь? В Борисовском районе выбрали лучших юных спасателей-4

Условия максимально приблизили к реальным: на участниках полный пожарный комплект амуниции, а вокруг – огонь и дым.

Как правильно потушить пожар и оказать первую помощь? В Борисовском районе выбрали лучших юных спасателей-7

Чтобы пройти испытание, нужна была не только физическая подготовка, но и стрессоустойчивость, и умение быстро реагировать в экстремальных ситуациях.

Как правильно потушить пожар и оказать первую помощь? В Борисовском районе выбрали лучших юных спасателей-10

Кроме того, ребята проверили навыки оказания первой помощи, а также проявили творчество и фантазию.

Как правильно потушить пожар и оказать первую помощь? В Борисовском районе выбрали лучших юных спасателей-13

Лучше всех себя показали представители Солигорского горно-химического колледжа. В тройке также Слуцкий медицинский и Минский областной колледжи.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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