Как понять, что родинку надо удалять? Поговорили с врачом-онкологом

Невусы, или родинки, – это образования на коже, которые содержат большое количество пигмента меланина. Они есть у каждого человека и в течение всей жизни могут появляться, исчезать или изменяться.

Руслан Лукьяновский, врач онколог-хирург медицинского центра «Мерси»:

Родинки бывают разного цвета, бывают светлые, черные, коричневые. В зависимости от того, есть ли в них клетки, количество клеток-меланоцитов, поэтому они делятся на меланоцитарные, меланомоопасные, немеланоцитарные , немеланомоопасные . Родинки, в которых больше всего клеток меланоцитов, могут потенциально быть опасны в плане озлокачествления. Появление одной из самых опасных опухолей, которая называется меланома.

Провоцирует появление родинок такие факторы, как ультрафиолетовое излучение, гормональная перестройка организма, снижение иммунитета, а также аллергические и инфекционные болезни кожи. Невусы бывают врожденные и приобретенные. Разобраться, какие образования могут стать злокачественными, может только врач-дерматолог или онколог. Как правило, определить опасна ли родинка, специалисту помогает дерматоскоп.

Руслан Лукьяновский:

Самый точный диагноз выставляется только после биопсии или удаления полного образования. Как правило, если это подозрение на меланому, образование удаляется полностью и исследуется. Только после этого мы можем сказать, доброкачественное это образование или злокачественное, или какое-то пограничное состояние. И дальше уже врач решает. Или оставлять все как есть, или иссекать больше.

Помните, только 20 % злокачественных образований имеет наследственный характер. Для того чтобы определить, изменяется ли родинка, специалисты советуют использовать шкалу под названием «Корица», где каждая буква имеет свое значение.

Руслан Лукьяновский:

Буква К – это край. Если происходит изменение, край становится неровный, значит, это один из признаков того, что что-то с ней происходит. О – ощущение, может появиться зуд, боль, Р – это размеры. То есть если образование начинает увеличиваться и растет больше 6 мм, то тоже надо обратить внимание. И – изменения любые, а если здесь появляются какие-то дополнительные выпуклости, любая трансформация образования, она тоже должна быть подозрительной. Ц – цвет. Родинка начинает наполовину быть светлой, наполовину темной, теряет цвет. А – это асимметрия. Если пополам разделить родинку, она, как правило, должна быть симметричная.