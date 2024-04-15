Как понять, что родинку надо удалять? Поговорили с врачом-онкологом

Невусы, или родинки, – это образования на коже, которые содержат большое количество пигмента меланина. Они есть у каждого человека и в течение всей жизни могут появляться, исчезать или изменяться.
Невусы, или родинки, – это образования на коже, которые содержат большое количество пигмента меланина. Они есть у каждого человека и в течение всей жизни могут появляться, исчезать или изменяться.
Руслан Лукьяновский, врач онколог-хирург медицинского центра «Мерси»:
Родинки бывают разного цвета, бывают светлые, черные, коричневые. В зависимости от того, есть ли в них клетки, количество клеток-меланоцитов, поэтому они делятся на меланоцитарные, меланомоопасные, немеланоцитарные , немеланомоопасные . Родинки, в которых больше всего клеток меланоцитов, могут потенциально быть опасны в плане озлокачествления. Появление одной из самых опасных опухолей, которая называется меланома.
Провоцирует появление родинок такие факторы, как ультрафиолетовое излучение, гормональная перестройка организма, снижение иммунитета, а также аллергические и инфекционные болезни кожи. Невусы бывают врожденные и приобретенные. Разобраться, какие образования могут стать злокачественными, может только врач-дерматолог или онколог. Как правило, определить опасна ли родинка, специалисту помогает дерматоскоп.
Руслан Лукьяновский:
Самый точный диагноз выставляется только после биопсии или удаления полного образования. Как правило, если это подозрение на меланому, образование удаляется полностью и исследуется. Только после этого мы можем сказать, доброкачественное это образование или злокачественное, или какое-то пограничное состояние. И дальше уже врач решает. Или оставлять все как есть, или иссекать больше.
Помните, только 20 % злокачественных образований имеет наследственный характер. Для того чтобы определить, изменяется ли родинка, специалисты советуют использовать шкалу под названием «Корица», где каждая буква имеет свое значение.
Руслан Лукьяновский:
Буква К – это край. Если происходит изменение, край становится неровный, значит, это один из признаков того, что что-то с ней происходит. О – ощущение, может появиться зуд, боль, Р – это размеры. То есть если образование начинает увеличиваться и растет больше 6 мм, то тоже надо обратить внимание. И – изменения любые, а если здесь появляются какие-то дополнительные выпуклости, любая трансформация образования, она тоже должна быть подозрительной. Ц – цвет. Родинка начинает наполовину быть светлой, наполовину темной, теряет цвет. А – это асимметрия. Если пополам разделить родинку, она, как правило, должна быть симметричная.
Кроме косметического эффекта, показанием к удалению родинок может стать дискомфорт от такого новообразования. К примеру, его травматизация, если невус расположен в зоне нижнего белья, воротника рубашки или обуви.
Руслан Лукьяновский:
Раньше считалось, что больше 50 невусов на коже является повышенным риском к тому, что человек может заболеть меланомой, но сегодня это количество 100. Если есть много родинок, которые не подлежат счету, то надо обращать на них внимание, возможно, даже запечатлеть их на фотографии, сделать такую фотокарту кожи с помощью родственников, потому что невозможно самому осмотреть себя, даже в зеркало.
Если родинка считается потенциально опасной, то есть склонной к раковым перерожденяем, ее лучше удалить. На сегодня существует множество методик удаления таких новообразований.
Руслан Лукьяновский:
Методов удаления очень много. Начиная от простого иссечения с помощью скальпеля, заканчивая лазерными технологиями, электрокоагуляция и так далее. Но все это решает врач после того, когда изучает дерматоскопическую картину, где надо понять, как удалить, сколько отступить от края невуса.
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