Как подарить вторую жизнь старой книге? Книжные реставраторы Национальной библиотеки Беларуси раскрывают свои секреты

Новости Беларуси, Минск. Работу книжных реставраторов Национальной библиотеки читатели видят лишь как результат. На самом же деле каждый отреставрированный экземпляр проходит не один этап самого настоящего лечения: от постановки диагноза до реабилитации.

Буквы, страницы и переплеты – это ее стихия вот уже как 32-й год. Книжный реставратор Зоя Коваленко – истинный фанат своего дела. В Национальную библиотеку Беларуси после технологического института попала как химик. Теперь она хозяйка самой секретной лаборатории.

Зоя Коваленко, заведующая отделом реставрации и консервации Национальной библиотеки Беларуси:

Ездила по другим национальным библиотекам, по другим реставрационным центрам. Появился опыт.

«Не навреди» – таков девиз Зои Станиславовны. Как и у медиков. Иногда книги для их же блага не реставрируют, а консервируют. Но если берутся «вдохнуть жизнь» в потрепанные страницы, то по полной программе. Первый этап – микробиологическое исследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоя Коваленко, заведующая отделом реставрации и консервации Национальной библиотеки Беларуси:

Анализ на грибы: поражена или не поражена книга, требует ли лечения.

Именно это в прямом смысле слова растет на книгах. Если диагноз подтвержден, экземпляр отправляют на лечение.

Диана Муратова, заведующая сектором дезинфекции Национальной библиотеки Беларуси:

Все книжки обеспыливаются, определяется какая бумага, сильно поврежденная или не сильно. Готовится под эти книжки раствор.

Такой уникальный системный комплекс – листодоливочная машина – в Беларуси в единственном экземпляре. С ее помощью укрепляют и восстанавливают места повреждения изгибов и рваных краев документов.

Хоть книги и документы и стоят в одной очереди, а подход к каждому экземпляру индивидуальный. К примеру, те же «прессы», чтобы выпрямить лист, самых разных форматов.

Тут даже переплеты укрепляют лишь «обратимым» клеем. Чтобы легко было и впоследствии «вносить правки». Хранятся же уже отреставрированные страницы в специальных футлярах из особого картона.

Зоя Коваленко, заведующая отделом реставрации и консервации Национальной библиотеки Беларуси:

Кислотность в течение 50 лет будет поддерживаться в том состоянии, в котором книга легла в футляр.

Около 80 тысяч уникальных книг, рукописных архивных документов, исторических коллекций. Доступ к фондам редкой и старопечатной книги имеют лишь сотрудники отдела и охрана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее ценную часть коллекции ежегодно даже страхуют. Что и говорить: с этих книг пылинки сдувают.

Галина Киреева, заведующая научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси:

Влажность должна быть 50-60%, температура – 16-20 градусов. У нас здесь невозможно проникновение воды. Ее в наших хранилищах просто нет. У нас газовое пожаротушение.

Система вентиляции и кондиционирования, неяркий свет. Проще говоря, книгам здесь хорошо. А ведь это и есть главная задача сотрудников библиотеки – сохранить и сберечь раритеты. Ведь никакая электронная книга никогда не заменит настоящую. С ее неповторимым – книжным – запахом.

