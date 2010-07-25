Как отвоевать белорусский урожай у африканского лета

Практически во всех регионах аграрии, говоря спортивным языком, взяли овертайм. Под палящим солнцем каждая минута на вес золота. Поэтому комбайнеры приступили к ночной уборке урожая. Хлеба сейчас находятся в стадии полной зрелости, а это удобно для работы в столь позднее время суток. Днем все силы брошены на уборку яровых посевов, ночью – озимых.

Тамара Русак:

Он, фактически, водитель с детства. Когда отец ц него был водителем здесь – он с детства ездил на руках у него за рулем. Постоянно, считай, дома одна.

Жена лучшего водителя хозяйства как никто знает, каким трудом достается хлеб. И что скрывается за улыбкой мужа на доске почета.

Тамара Русак:

Он уходит очень рано утром и приходит очень поздно вечером. Этот хлеб, конечно, пропитан потом.

В этом доме утро уже месяц начинается в пять. Хотя Владимира Ивановича как-то с детства приучили мгновенно забывать о сне. Главное, супруга улыбается. И на завтрак – сладенькое.

Владимир Русак, водитель:

Наша такая задача водительская – никогда не сорвать рейс. Смотреть за техникой – чтобы никогда не подводила. Чтобы в любое время дня и ночи мог доставить груз в любую точку.

Пока солнце только-только поднимается, лучший экипаж поселка уже в работе. Владимир Иванович – у руля грузовика. Олег Викторович – у руля комбайна.

Хотя дома у Олега Викторовича к победам мужа и отца хлебороба, едва ли смогут привыкнуть – на их глазах они добываются одна за одной по зернышку. И хлеб в этом доме никогда не выбрасывают. Не только потому что грех.

Елена Коноплева, жена:

На все хлебозаводы поступает зерно, я думаю, что в каком-то хлебе есть часть доли, собранной моим мужем.

Он всегда был ответственным и старательным. И этот год — не исключение. Они знают – и на этих «Дожинках» будут им гордиться.

Лена Коноплева, дочь:

Он самый хороший у меня! Мама хвалит его, когда «Дожинки» – хвалят его на сцене.

Хотя сам Олег Викторович к пьедесталу «Дожинок» идет не столько ради призов. 10 тысяч тонн в прошлом году так и не получилось собрать. Зато в 2010 – уж точно получится. Об этом сам колос шепчет.

Олег Коноплев, комбайнер:

Урожай радует просто глаз, колос полный. В прошлом году была более сложная уборка — хлеба полегли. А в этом году лучше.

На урожай этого года большие надежды не только у нашего экипажа, но и у аграриев. Хотя что говорить – засуха и аномальная жара и правда вносят долю сомнения. Пшеница и рожь колосятся и ждут своего места в зерносушилках. Осталось за малым и самым главным – чтобы брошенные силы себя оправдали. А урожай был убран с полей как можно быстрее.

Гомельская область. Столбик термометра на неделе здесь остановился на 37 градусах. Солнце выжигает зерно. Предположительно, потери в регионе могут составить около 200 тысяч тонн.

Александр Якобсон, председатель Гомельского облисполкома:

Когда такое было: 6% влажность зерна, соответственно, и масса уменьшается. Самое главное — активно и быстро убрать. Мы уже убираем 6% площадей в сутки и настаиваем на том, чтобы увеличить его до 7%.

А это Брестская область. Губернатор с тревогой и, в то же время, оптимизмом наблюдает, как движется жатва.

Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома:

Конечно же, планка в 1,5 тонн для брестчан посильная, и мы будем делать всё, чтобы к этому подойти. Какой-то драматизм — положило, выкрутило — да, это есть, но это погода наша, белорусская. Мы ежегодно с такими проблемами сталкиваемся

Хотя оптимизм руководителей регионов подтверждается, в том числе, и ситуацией в соседних странах. Там тоже – жара. К примеру, на юге той же России от палящего солнца и недостатка влаги сельскохозяйственные культуры гибнут прямо на глазах.И если там аграрии уже подсчитывают экономический ущерб от недостаточно расторопной уборки, то белорусские эксперты заявляют с полной уверенностью: если 9 миллионов зерна с наших полей все же будет убрано – экспортный потенциал будет создан.

Виталий Лаппа, директор Института почвоведения и агрохимии НАН Республики Беларусь:

Если у нас будет более 9 миллионов тонн зерна собрано — с кукурузой это около 10 миллионов — этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить и внутренний рынок, и создать экспортный ресурс. Меньшая часть идет на провольствие, чуть больше требуется на животноводство. Плюс страховой фонд, семенной фонд. Я думаю, что больше миллиона тонн — таков будет экспортный потенциал.

Пока в стране убирают урожай, у агронома Лидского льнозавода — свои надежды на экспортный потенциал. Только готовой продукции. Два поля. Вроде бы, ничем не отличаются друг от друга. Но только здесь французский сорт льна и растет по французской технологии. За иностранным детищем белорусские специалисты наблюдают изо дня в день.

По специальной французской линейке видно, как зарубежный ядохимикат сражается с белорусскими вредителями. Причем, жара эксперименту только способствует.

Анатолий Апуневич, агроном «Лидского льнозавода»:

Никакой особой разницы здесь не видно. На стебле французского сорта – больше коробочек крупных, выполненных и больше семян в коробочке.

Вот-вот это правое поле начнут убирать. Но Анатолий Иванович не делает скоропалительных выводов. Оправдает ли себя французская технология, покажет только волокно. И пускай потенциал иноземного сорта – 10 центнеров с гектара – ноги опытного агронома так и несут на левую сторону. .

Анатолий Апуневич, агроном «Лидского льнозавода»:

Нельзя бросать свое родное. Это веками складывалось. Мы же не знаем, что французский лен покажет через 3-5 лет. Условия Беларуси и Франции разные. Поэтому мы будем работать дальше.

А тем временем месяц сменил солнце в небе. Но наш заслуженный экипаж этого не замечает. Их рабочую смену не определяет время.

Олег Коноплев, комбайнер:

Когда выпадет роса — тогда и закончится смена. У нас смены нет — мы можем и круглосуточно работать.

Владимир Иванович заметил: на комбайне его друга загорелась лампочка. А значит – пора выгружаться. Они знают – на них сейчас вся надежда. И не то, чтобы сильно устали. Просто они ждали этого урожая весь год.

Владимир Русак, водитель:

Конечно, машина сама стонет от груза. А приехал, отгрузил — настроение сразу хорошее. Душа радуется. И опять хочется ехать в поле за урожаем.