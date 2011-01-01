Как отмечали Новый год во всем мире

Ежегодный, но одновременно и самый долгожданный праздник встретили уже во всём мире: от Новой Зеландии и Австралии до стран Нового и Старого Света.

Новый год в Австралии (Сидней):

Одними из последних в новое десятилетие вступили жители Нью-Йорка. Около полумиллиона человек встречали 2011 год на Таймс-сквер. Люди собрались на главной площади мегаполиса, чтобы увидеть огромный светящийся шар — символ Нью-Йорка.

В Лондоне с последним ударом часов на легендарном Биг-Бене началось грандиозное пиротехническое действо, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Под залпы фейерверков разноцветными огнями засверкало знаменитое колесо обозрения.

Ещё более зрелищным оказалось пиротехническое шоу в Бразилии. В Рио-де-Жанейро Новый год встречали традиционно на знаменитом пляже Копакабана. Необыкновенный красочный салют там продолжался более 15 минут, раскрасив небо миллионами ярчайших звёзд.