Как образец для подражания

С посещения 61-го и 118-го детских садов началась коллегия Министерства образования. Эти детские дошкольные учреждения сегодня образец для остальных.

Уютные помещения, новейшее оборудование, квалифицированные педагоги подготавливают детей к школе. Занятия в компьютерном классе для ребят одни из любимых. Здесь они учатся читать и писать. От мониторов малышей не оторвать - полчаса два раза в неделю, говорят, слишком мало.

Большое внимание уделяется здоровью детишек - оборудованы спортивные игровые площадки, залы лечебной физкультуры, есть массажный и физио- кабинеты. Особая забота о детях-инвалидах. Создаются все условия, чтобы они чувствовали себя на равных с остальными детишками.

Многое делается и для раскрытия творческих способностей юных воспитанников. Есть музыкальные классы, комнаты детского творчества, ежедневно проводятся тематические уроки. На достигнутом руководство детских садов останавливаться не собирается - планы на будущее велики.