Как обновляются столичные школы перед новым учебным годом? Ответил эксперт

До 1 сентября остается меньше месяца, тысячи столичных семей прямо сейчас выбирают портфели, продумывают маршрут в школу и ловят себя на мысли: а все ли мы учли? К новому учебному года столица готовится основательно: обновляются здания, модернизируются пищеблоки, вводятся обновленные программы. Как во всем разобраться и что важно помнить каждому родителю? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Глеб Лавринович, заместитель председателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

Ни для кого тоже не секрет, что работы именно по обновлению, имеется в виду ремонтные работы, проводятся в очень сжатые сроки, потому что мы понимаем, что учебный год заканчивается в июне, я имею в виду сдачу экзаменов и непосредственно окончание занятий. Уже сразу после этого начинаются выполняться те работы, которые были запланированы. Вообще сама по себе работа по подготовке учреждения общего среднего образования начинается чуть ранее – в апреле, когда все администрации создают соответствующие комиссии и выезжают для обследования состояния этого конкретного учреждения образования. Все эти ремонтные работы планируются, еще раз повторюсь, начинаются уже в июне месяце. К 20 августа у нас уже стоит срок, установленные постановлением правительства, когда мы должны подписать паспорта готовности уже полностью, скажем так, отремонтированной и готовой, ожидающей ребят школе.