Как обманывают в минских магазинах

Корреспондент газеты «Минский курьер» собрала коллекцию классических уловок, которые все еще применяют в некоторых минских магазинах.

Как-то одна из моих приятельниц зашла в магазин. Загрузилась провизией, в том числе фруктами, рассчиталась. Отошла от кассы и стала изучать чек, в котором было пробито около 10 наименований продукции. Каково же было ее удивление, когда в списке вместо одного килограмма бананов она обнаружила целых 10! Хорошо, что девушка заметила это сразу, не отходя от кассы.

Похожая ситуация произошла и со мной. Положила однажды на движущуюся ленту перед кассой гипермаркета четыре глазированных сырка, а мне пробили семь. Разница обнаружилась быстро, поскольку покупок было немного. Так что теперь во время «променада» по торговому залу я включаю калькулятор на мобильном телефоне и суммирую стоимость товаров, которые складываю в корзину.

Недавно прошлась по гипермаркету - у входа в торговый зал красовались огромные корзины, а над ними надпись «Распродажа». Замедлила шаг, стала рассматривать товар. Заинтересовали шампунь и бальзам для волос известной фирмы. Две баночки перевязаны лентой, на ленте стоит цена — 20 тысяч рублей. «На обратном пути обязательно куплю», — подумала я и направилась дальше в торговый зал. Каково же было мое удивление, когда на соседнем прилавке увидела те же шампунь и бальзам, но в розницу по 10 тысяч рублей.

Гуляла на улице с ребенком забежала в гастроном за семечками. С собой была только тысяча рублей. Взяла с прилавка небольшой и самый дешевый пакетик за 640 рублей —согласно ценнику на витрине. А на кассе обнаружилось, что эта упаковка стоит 1.200. На мой резонный протест, что в торговом зале цена на товар была указана другая, продавец невозмутимо ответила: «А по 640 рублей у нас давно разобрали»…

Долго не могла понять: отчего магазины не сбрасывают цену на залежавшиеся и слегка подпорченные овощи-фрукты? Оказывается, все подпорченные овощи и фрукты магазин возвращает оптовику, у которого брал их на продажу. Одна из распространенных уловок магазинов заключается в следующем. Представьте, что на прилавке лежат два вида болгарских перцев: по 10 и по 15 тысяч за кило. Дорогие овощи подгнили и их убрали с прилавка, но в магазине они еще числятся, так как не возвращены поставщику. На перцы по 10 тысяч ставят ценник 15 тысяч за кило.

Как не дать себе обмануть? Просите принести накладные: там указана дата привоза овощей, их количество, срок хранения и другая информация.

А как обманывали Вас? Пишите в комментариях к этому материалу.