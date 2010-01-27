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Как не стать жертвой мошенников в социальной сети

27 января 2010 12:19
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Мошенничество в социальной сети стало одним из самых распространенных киберпреступлений.

Речь идет о фиктивных сообщениях друзей посетить тот или иной сайт или отослать СМС на короткий номер. В большинстве своем такие запросы оканчиваются плачевно. В лучшем случае пользователь отделается набором назойливых сообщений. Однако все чаще такие ссылки предполагают собой финансовое преступление.

Представители МВД России предлагают снизить степень анонимности пользователей локальных сетей и, вместе с тем, ужесточить ответственность за распространение информации.

Николай Свирко, руководитель проекта социальной сети:

— Мошенники, естественно, зарабатывают таким образом деньги. Сколько бы ни было людей, обязательно найдется человек, который откликнется на это сообщение и таким образом внесет лепту в их обогащение.

# общество

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