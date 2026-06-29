Как не потерять себя в декрете? Советы от психолога

Виктория Протас, психолог:

Как не потерять себя в декрете? Прежде всего, перед декретом стоит договориться и проговорить многие моменты со своим партнером, чтобы не было новых сюрпризов, когда ребенок появится.

Когда вы вступили в новую роль материнства, помните о том, что вы сейчас функционируете в своей семье в двух областях. Первое – это партнерские отношения, где есть мужчина и женщина. А второе – это детско-родительские отношения, где есть не только мужчина и женщина, но и ваш ребенок. Многие женщины ошибаются в понимании того, что будет как раньше. Но как раньше уже не будет, потому что у вас появился новый член семьи. Когда вы входите в новую роль, у вас должно быть понимание о том, что новые обязанности, новый распорядок дня, вы уже себе не принадлежите. Это не плохо, это замечательно. Детки очень быстро растут. Но есть достаточно длинный период для женщины – это от нуля до года, когда женщина боится потерять себя. Ей хочется что-то делать, начать новый бизнес. Я очень часто сталкиваюсь с этими запросами в своей терапии. То есть женщина только родила, а она уже хочет куда-то бежать. Поэтому остановитесь, осознайте свою роль, что вы ничего не утратили, вы ничего не потеряли.