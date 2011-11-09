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Как не переплатить сантехнику из ЖЭСа за выполненную работу?

09 ноября 2011 08:29
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Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Владимир Реентович рассказал в эфире программы «Большой город» на СТВ, от чего зависят расценки на проведение работ специалистов ЖЭС.

Владимир Реентович, генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства:
Расценки составляются согласно трудозатратам, в зависимости от времени, потраченного на работу. За передвижение служащего до места проведения работ тоже начисляется коэффициент.
Все расценки разрабатывались с помощью Института «Белжилпроект». Проводилась апробация, и они допущены к реализации. Наши расценки по малярным, плотницким и любым другим работам гораздо ниже, чем предложения (частные, - ред.).
Когда дается заявка на диспетчерскую службу, можно сразу же уточнить стоимость той или иной услуги. Либо оформить в ЖЭС заказ-договор на месте.

# общество

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