Как не переплатить сантехнику из ЖЭСа за выполненную работу?

Владимир Реентович, генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства:
Расценки составляются согласно трудозатратам, в зависимости от времени, потраченного на работу. За передвижение служащего до места проведения работ тоже начисляется коэффициент.
Все расценки разрабатывались с помощью Института «Белжилпроект». Проводилась апробация, и они допущены к реализации. Наши расценки по малярным, плотницким и любым другим работам гораздо ниже, чем предложения (частные, - ред.).
Когда дается заявка на диспетчерскую службу, можно сразу же уточнить стоимость той или иной услуги. Либо оформить в ЖЭС заказ-договор на месте.