Как не переплатить сантехнику из ЖЭСа за выполненную работу?

Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Владимир Реентович рассказал в эфире программы «Большой город» на СТВ, от чего зависят расценки на проведение работ специалистов ЖЭС.

Владимир Реентович, генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства:

Расценки составляются согласно трудозатратам, в зависимости от времени, потраченного на работу. За передвижение служащего до места проведения работ тоже начисляется коэффициент.

Все расценки разрабатывались с помощью Института «Белжилпроект». Проводилась апробация, и они допущены к реализации. Наши расценки по малярным, плотницким и любым другим работам гораздо ниже, чем предложения (частные, - ред.).

Когда дается заявка на диспетчерскую службу, можно сразу же уточнить стоимость той или иной услуги. Либо оформить в ЖЭС заказ-договор на месте.