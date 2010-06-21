Как не оказаться в должниках по оплате коммунальных услуг, уехав за границу

На вопросы программы «Большой город» отвечает генеральный директор Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.

Екатерина Забенько: Можно ли заранее оплатить коммунальные услуги гражданину, который, например, уезжает на отдых? И что делать тем людям, которые вообще уезжают за границу?

Владимир Реентович: Если человек уезжает за границу, он должен поставить в известность работников жилищно-коммунального хозяйства. Ему не будут начисляться определенные коммунальные услуги (те, которыми он не пользуется): вода (если нет счетчиков), вывоз мусора. Чтобы не оказаться в должниках, человек имеет право произвести авансовый платеж. Как правило, эта сумма составляет платеж за предыдущий месяц.