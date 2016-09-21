Знакомая просит одолжить платье на вечер, а вы сами собрались в нём на свидание. Друзья собрались в отпуск и просят присмотреть за котом, а у вы сами работаете сутками. Соседка просит до зарплаты взаймы, а в вашей семье каждая «копейка» на счету.

Эти ситуации знакомы каждому из нас, и всё же, как научиться грамотно отказывать и не чувствовать своей вины? Оказывается, всё просто. Главное – самому себе не врать и точно определиться: хотите вы этого, или нет.

Или следующая ситуация: он мне не нравится, но пусть будет на «скамейке запасных». Как только вы начинаете манипулировать и вести игру, вы попадаете в собственную ловушку. Не держите человека, если он вам не нужен. На улице его может ждать Марианна его мечты. Помните: всё возвращается бумерангом.

Я хочу баловать себя сладостями или платье 38 размера. На самом деле самый сложный выбор – сказать «нет» самому себе. И здесь всё зависит от культуры человека, которая сводится к дисциплине, которая помогает развиваться и достигать успеха: какие рамки установите, такие и будут. Только не надо во всём обвинять родителей и близких, если сами не можете сказать себе «нет».

Или другая ситуация: я хочу быть музыкантом, а они видят во мне спортсмена. Ищите плюсы.

Просят деньги взаймы, а у вас нет должной суммы, помогите, чем можете.

Интересно и другое: оказывается, чувство вины – отголоски нашего подсознания.