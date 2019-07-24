Как намерены бороться с кражами электросамокатов в Минске?

Новости Беларуси. Антикражный пиар. На кикшеринговых электросамокатах и велосипедах появится дополнительная информация о правилах проката, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Антикражный пиар. На кикшеринговых электросамокатах и велосипедах появится дополнительная информация о правилах проката, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На двухколесных есть лишь небольшая пометка об ответственности за ненадлежащее пользование. Но информативности в этом мало. Поэтому прокуратура столицы порекомендовала кикшеринговой компании позаботиться о сохранности своего транспорта с помощью дополнительных знаков.
Скоро на электросамокатах появится специальная наклейка с подробной инструкцией и правилами пользования, которую не заметить будет сложно.
Владимир Галуза, начальник диспетчерской службы кикшеринговой компании:
Граждане привыкли к этому новому виду транспорта. И что стоящий самокат на улице – это не просто ничейная, забытая, потерянная вещь, а это чья-то собственность. И есть такой сервис, можно им пользоваться. С начала запуска прошло около 3 месяцев, и рост составил – в 7 раз.