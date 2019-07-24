Прямой эфир

Как намерены бороться с кражами электросамокатов в Минске?

24 июля 2019 19:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Антикражный пиар. На кикшеринговых электросамокатах и велосипедах появится дополнительная информация о правилах проката, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Как намерены бороться с кражами электросамокатов в Минске?-1

На двухколесных есть лишь небольшая пометка об ответственности за ненадлежащее пользование. Но информативности в этом мало. Поэтому прокуратура столицы порекомендовала кикшеринговой компании позаботиться о сохранности своего транспорта с помощью дополнительных знаков.

Как намерены бороться с кражами электросамокатов в Минске?-4

Скоро на электросамокатах появится специальная наклейка с подробной инструкцией и правилами пользования, которую не заметить будет сложно.

Как намерены бороться с кражами электросамокатов в Минске?-7

Владимир Галуза, начальник диспетчерской службы кикшеринговой компании:
Граждане привыкли к этому новому виду транспорта. И что стоящий самокат на улице – это не просто ничейная, забытая, потерянная вещь, а это чья-то собственность. И есть такой сервис, можно им пользоваться. С начала запуска прошло около 3 месяцев, и рост составил – в 7 раз.

# Кража # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев
24 июля 2019 19:12

В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев

БАТЭ проводит первый матч второго раунда Лиги чемпионов
24 июля 2019 18:30

БАТЭ проводит первый матч второго раунда Лиги чемпионов

«Закон об отсрочках». Что изменится и когда вступает в силу?
24 июля 2019 18:09

«Закон об отсрочках». Что изменится и когда вступает в силу?