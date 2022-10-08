Как накопить на вторую пенсию? Подробнее о новой программе «инвестиций» перед заслуженным отдыхом

Актуальные вопросы для людей постарше. Помним про день вчерашний, живем сегодняшним, думаем о будущем и расставляем приоритеты правильно. С заботой о будущем с 1 октября 2022 года в Беларуси начали оформлять дополнительные накопительные пенсии. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь первый заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Трухан Виктория Александровна.

Александр Меженный, ведущий:

Много вопросов, особенно у людей постарше. Всех всегда волнует, какая-то наверное дополнительная нагрузка, сейчас придется куда-то дополнительно денежку перечислять. Это все по желанию или это какая-то обязательная программа? «В формировании части будущих накоплений будет принимать участие государство»

Виктория Трухан, первый заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты:

Конечно же, это добровольное страхование дополнительной пенсии. Хотелось бы возобновить в памяти, что у нас пенсионная система представлена тремя уровнями. Это трудовая пенсия, социальная и дополнительная накопительная пенсия. Дополнительная накопительная пенсия до момента вступления в силу указа Президента № 367 была представлена услугам на коммерческой основе рядом страховых организаций. Существенным отличием новой системы является то, что в формировании части будущих накоплений будет принимать участие государство. То есть часть твоих средств будет сформирована за счет государственных.

Юлия Самусенко, ведущая:

В чем дополнительные преимущества дополнительной накопительной пенсии? Виктория Трухан:

Преимуществ существует ряд. В первую очередь это простой понятный способ сформировать дополнительный источник. Второе – эта пенсия наследуется. В случае, если человек уходит из жизни, его наследники имеют право получить эту пенсию единовременным платежом. Еще один случай досрочного получения этой пенсии – наступление инвалидности первой или второй группы. Положительным моментом является также то, что дополнительной финансовой нагрузки на работодателя в этом случае не будет, потому что его обязательный страховой взнос, который он уплачивает в бюджет Фонда социальной защиты населения, будет соразмерно уменьшаться. Кроме этого, многие работники волнуются, что если они вступят в новую систему дополнительной накопительной пенсии, это каким-то образом отразится на формировании права на трудовую пенсию. Никаким образом не отразится. Плюсом еще является льгота по подоходному налогу. Если человек принял для себя решение участвовать в этой накопительной системе и перечисляет в страховую организацию (по указу этой страховой организацией страховщиком признана Республиканское унитарное предприятие «Стравита» – государственное предприятие), то часть перечислений, которая осуществляется за счет средств работника, будет предоставляться налоговый вычет. То есть твоя налогооблагаемая база по подоходному налогу будет уменьшаться.

Александр Меженный:

Я сейчас вкратце подытожу. Самостоятельно человек принимает решения, и государство помогает накапливать денежку на этом отдельном счете, плюс снимается нагрузка с работодателя, то есть он за вычетом 3 % уплачивает обязательный страховой взнос за каждого работника. Работник получает послабления в налогообложении. В конечном итоге воспользоваться этой суммой можно наследникам единовременно либо при наступлении общеустановленного пенсионного возраста. Предприятия государственные, я так понимаю, что гарантии государства тоже присутствуют? «Ты должен быть работающим гражданином». Что важно помнить перед тем, как заключить договор Виктория Трухан:

Гарантии государства присутствуют, в первую очередь потому что – вы правильно подчеркнули – это государственное предприятие. Существует указ Президента № 530, по которому государство несет гарантии в случае, если страхование оказывает государственное предприятие. Кроме этого, предприятием-страховщиком будут формироваться страховые резервы. Они будут инвестироваться в финансовые активы. Порядок инвестирования также определен законодательством. Это будет не самодумное решение. Сформированные страховые резервы, которые будут у страховой организации, не подлежат изъятию. Они имеют строго целевой характер расходования средств. Кроме этого, будут формироваться гарантийный фонд, и он будет перечисляться в республиканский бюджет. И таким образом Минфин будет нести гарантии по тем обязательствам, которые принимает на себя государственное предприятие «Стравита». Обязательно у человека должен быть работодатель. Ты должен быть работающим гражданином, у тебя должен быть работодатель, который за тебя уплачивает обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения на пенсионное страхование. Второе ограничение – ты можешь участвовать в этой системе, если тебе на сегодня 63 года – мужчина, 58 лет – женщина. То есть до момента наступления срока страхования тебе должно оставаться не менее чем три года до общеустановленного пенсионного возраста. Александр Меженный:

Больше можно, меньше нельзя.