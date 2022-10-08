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Как накопить на вторую пенсию? Подробнее о новой программе «инвестиций» перед заслуженным отдыхом

08 октября 2022 15:46
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Актуальные вопросы для людей постарше. Помним про день вчерашний, живем сегодняшним, думаем о будущем и расставляем приоритеты правильно. С заботой о будущем с 1 октября 2022 года в Беларуси начали оформлять дополнительные накопительные пенсии. В студии программы  «Новое утро» на РТР-Беларусь первый заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Трухан Виктория Александровна.  

Как накопить на вторую пенсию? Подробнее о новой программе «инвестиций» перед заслуженным отдыхом-1

Александр Меженный, ведущий:  
Много вопросов, особенно у людей постарше. Всех всегда волнует, какая-то наверное дополнительная нагрузка, сейчас придется куда-то дополнительно денежку перечислять. Это все по желанию или это какая-то обязательная программа?  

«В формировании части будущих накоплений будет принимать участие государство»  

Как накопить на вторую пенсию? Подробнее о новой программе «инвестиций» перед заслуженным отдыхом-4

Виктория Трухан, первый заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты:  
Конечно же, это добровольное страхование дополнительной пенсии. Хотелось бы возобновить в памяти, что у нас пенсионная система представлена тремя уровнями. Это трудовая пенсия, социальная и дополнительная накопительная пенсия. Дополнительная накопительная пенсия до момента вступления в силу указа Президента № 367 была представлена услугам на коммерческой основе рядом страховых организаций. Существенным отличием новой системы является то, что в формировании части будущих накоплений будет принимать участие государство. То есть часть твоих средств будет сформирована за счет государственных.  

Как накопить на вторую пенсию? Подробнее о новой программе «инвестиций» перед заслуженным отдыхом-7

Юлия Самусенко, ведущая:  
В чем дополнительные преимущества дополнительной накопительной пенсии?  

Виктория Трухан:  
Преимуществ существует ряд. В первую очередь это простой понятный способ сформировать дополнительный источник. Второе – эта пенсия наследуется. В случае, если человек уходит из жизни, его наследники имеют право получить эту пенсию единовременным платежом. Еще один случай досрочного получения этой пенсии – наступление инвалидности первой или второй группы. Положительным моментом является также то, что дополнительной финансовой нагрузки на работодателя в этом случае не будет, потому что его обязательный страховой взнос, который он уплачивает в бюджет Фонда социальной защиты населения, будет соразмерно уменьшаться.  

Кроме этого, многие работники волнуются, что если они вступят в новую систему дополнительной накопительной пенсии, это каким-то образом отразится на формировании права на трудовую пенсию. Никаким образом не отразится. Плюсом еще является льгота по подоходному налогу. Если человек принял для себя решение участвовать в этой накопительной системе и перечисляет в страховую организацию (по указу этой страховой организацией страховщиком признана Республиканское унитарное предприятие «Стравита» – государственное предприятие), то часть перечислений, которая осуществляется за счет средств работника, будет предоставляться налоговый вычет. То есть твоя налогооблагаемая база по подоходному налогу будет уменьшаться.  

Как накопить на вторую пенсию? Подробнее о новой программе «инвестиций» перед заслуженным отдыхом-10

Александр Меженный:  
Я сейчас вкратце подытожу. Самостоятельно человек принимает решения, и государство помогает накапливать денежку на этом отдельном счете, плюс снимается нагрузка с работодателя, то есть он за вычетом 3 % уплачивает обязательный страховой взнос за каждого работника. Работник получает послабления в налогообложении. В конечном итоге воспользоваться этой суммой можно наследникам единовременно либо при наступлении общеустановленного пенсионного возраста. Предприятия государственные, я так понимаю, что гарантии государства тоже присутствуют?  

«Ты должен быть работающим гражданином». Что важно помнить перед тем, как заключить договор  

Виктория Трухан:  
Гарантии государства присутствуют, в первую очередь потому что – вы правильно подчеркнули – это государственное предприятие. Существует указ Президента № 530, по которому государство несет гарантии в случае, если страхование оказывает государственное предприятие. Кроме этого, предприятием-страховщиком будут формироваться страховые резервы. Они будут инвестироваться в финансовые активы. Порядок инвестирования также определен законодательством. Это будет не самодумное решение. Сформированные страховые резервы, которые будут у страховой организации, не подлежат изъятию. Они имеют строго целевой характер расходования средств.  

Кроме этого, будут формироваться гарантийный фонд, и он будет перечисляться в республиканский бюджет. И таким образом Минфин будет нести гарантии по тем обязательствам, которые принимает на себя государственное предприятие «Стравита». Обязательно у человека должен быть работодатель. Ты должен быть работающим гражданином, у тебя должен быть работодатель, который за тебя уплачивает обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения на пенсионное страхование. Второе ограничение – ты можешь участвовать в этой системе, если тебе на сегодня 63 года – мужчина, 58 лет – женщина. То есть до момента наступления срока страхования тебе должно оставаться не менее чем три года до общеустановленного пенсионного возраста.  

Александр Меженный:  
Больше можно, меньше нельзя.  

Как накопить на вторую пенсию? Подробнее о новой программе «инвестиций» перед заслуженным отдыхом-13

«Максимальный страховой тариф по данному виду страхования – 13 %»  

Виктория Трухан:  
И существенным ограничением является то, что работодатель не должен находится в процессе ликвидации экономической несостоятельности (банкротства). Чтобы принять участие в дополнительной накопительной пенсии, человеку в первую очередь необходимо обратиться в Республиканское унитарное предприятие с заявлением, заключить договор. «Стравита» предлагает сделать это в режиме онлайн. С помощью интернета можно зайти на сайт «Стравиты», зарегистрироваться, пройти идентификацию, написать заявление и заключить договор.  

Что важно? Человек должен понимать, что максимальный страховой тариф по данному виду страхования – 13 %. Причем есть ограничения со стороны работника и работодателя. Предельный размер для работника – 10% из его фактического заработка, и 3 % – предельный размер, который может уплачивать работодатель, таким образом участвуя в формировании будущей накопительной пенсии работающего гражданина. Если работник выбирает процент, работодатель тоже выбирает процент, работник – два, работодатель – два, работник – три, работодатель – три. Если работник переходит на уровень четыре, то работодатель ограничен тремя процентами.  

# Пенсии # общество # Виктория Трухан # Александр Меженный # Юлия Самусенко # Фотофакт

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