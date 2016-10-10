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Как найти украденный велосипед?

10 октября 2016 16:17
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Новости Беларуси. Двухколёсный транспорт всё чаще воруют, что делать? Об этом рассказали в «Большом городе».

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
В республике всё больше набирают популярность велосипеды, за последние два года большое количество белорусов пересело на данный вид транспорта. Естественно, этим лёгким имуществом начинают пользоваться преступники.

Оставляют наши граждане где-то без присмотра, не пристёгивают теми же тросами и обеспечивают в полной мере несохранность своего имущества.

Лёгкая доступность: оставили где-то около магазина; оставили в тамбуре своего подъезда, который там сосед не успел закрыть, торопился на работу; кинули где-то около детского сада, пошли забирать ребёнка. То же самое: провоцирование ситуации приводит к тому, что совершается кража этого велосипеда.

Как найти украденный велосипед?-1


Олег Степанюк, СТВ:
Кража велосипеда – казалось бы, не очень крупное, громкое преступление, а насколько легко оно раскрывается?

Как найти велосипед? Среди тысяч велосипедов, которые в городе.

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Этой проблеме тоже уделяется определённое внимание, поэтому проводится определённая работа, направленная на раскрытие данного вида преступлений. Понятно, что велосипед – он, как и любая машина, как и любая вещь, имеет свои специфические особенности. Вплоть до того, как колёса изношены, какие-то наклейки, и какая это модель, и какой серийный номер. 

Что ещё интересного произошло в «Большом городе» смотрите здесь

# общество # Милиция Беларуси

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