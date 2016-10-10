Как найти украденный велосипед?

Новости Беларуси. Двухколёсный транспорт всё чаще воруют, что делать? Об этом рассказали в «Большом городе».

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

В республике всё больше набирают популярность велосипеды, за последние два года большое количество белорусов пересело на данный вид транспорта. Естественно, этим лёгким имуществом начинают пользоваться преступники.

Оставляют наши граждане где-то без присмотра, не пристёгивают теми же тросами и обеспечивают в полной мере несохранность своего имущества.

Лёгкая доступность: оставили где-то около магазина; оставили в тамбуре своего подъезда, который там сосед не успел закрыть, торопился на работу; кинули где-то около детского сада, пошли забирать ребёнка. То же самое: провоцирование ситуации приводит к тому, что совершается кража этого велосипеда.