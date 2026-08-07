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Как найти баланс между жизнью и работой? Ответила психолог

07 августа 2026 07:53
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Как найти баланс между жизнью и работой? Ответила психолог -1

Виктория Протас, психолог:
Баланс между жизнью и работой – это миф или реальность? Как этого достичь? Многие люди работают на работе 24/7, и на жизнь остается ровным счетом ничего. Многие говорят о том, что это ненормально, и выбирают совершенно другой образ жизни. Так давайте разбираться, где же та грань, на которую мы должны опираться? 

Если мы возьмем тест, проведем и нарисуем большой круг и разделим его на половину, где будет работа, и во второй части будет жизнь. Так вот, какая половина останется больше или меньше? Обратите на это внимание. И возьмем 100% нашего времени и по процентам пишем в этот круг. Если ваша работа занимает около 60, 70, 80, 90, а у некоторых 100%, естественно, баланса нет. 

Подробности в видео

# Психология

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