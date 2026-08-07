Как найти баланс между жизнью и работой? Ответила психолог

Виктория Протас, психолог:

Баланс между жизнью и работой – это миф или реальность? Как этого достичь? Многие люди работают на работе 24/7, и на жизнь остается ровным счетом ничего. Многие говорят о том, что это ненормально, и выбирают совершенно другой образ жизни. Так давайте разбираться, где же та грань, на которую мы должны опираться?

Если мы возьмем тест, проведем и нарисуем большой круг и разделим его на половину, где будет работа, и во второй части будет жизнь. Так вот, какая половина останется больше или меньше? Обратите на это внимание. И возьмем 100% нашего времени и по процентам пишем в этот круг. Если ваша работа занимает около 60, 70, 80, 90, а у некоторых 100%, естественно, баланса нет.