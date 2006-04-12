Как на тоненький ледок:

На тонкий весенний лед рек и озер все еще выходят рыбаки-любители. Многие из них пренебрегают безопасностью, а потому трагедии на водоемах нередки.Только в этом году на воде погибло шесть человек, больше десятка спасли сотрудники ОСВОда и отряд специального назначения МЧС. Сколько бы не говорили спасатели об опасности весеннего лова, любителей посидеть у лунок ничего не пугает. Спасатели говорят, что даже тридцатисантиметровый лед весной не безопасен. Стоит попасть ногой в лунку и можно оказаться в холодной воде. Самые неблагоприятные водоемы в столице - Комсомолькое озеро и Цнянское водохранилище. Не легко приходится и спасателям Заводского района: рядом Чижовское водохранилище. МЧС, чтобы предупредить беду, проводят дополнительные занятия по спасению человека на льду. Сотрудники МЧС советуют: если инстинкт рыбака сильнее чувства самосохранения, не помешает иметь соответствующий инвентарь. Например, элементарную доску. Она в случае ЧП поможет сохранить жизнь в холодной воде. Не помешает и мобильный телефон. Насколько быстро к спасателям поступит сообщение о терпящем бедствии на воде, зависит шанс на спасение. Правда, рыбаки к советам сотрудников МЧС особенно не прислушиваются.