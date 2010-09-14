Как музей истории Великой Отечественной войны готовится к переезду

Парк Победы у Комсомольского озера: именно там через несколько лет откроется новое здание музея истории Великой отечественной. Возводят его по оригинальному проекту. Здание задумано, как «архитектурный салют», который увенчает большой стеклянный купол.

Само сооружение будет состоять из четырех блоков: в них разместятся экспозиции, рассказывающие историю четырех военных лет. Пока же крупнейшее в хранилище реликвий Великой Отечественной. Площади для экспозиции здесь явно не хватает, поэтому многие раритеты пока попросту пылятся в запасниках.

Он стал самым первым музеем о войне – еще в далеком 1944 году. Основные раритеты и реликвии в нем давно собраны. Но сегодня Музею истории Великой отечественной необходим, ни много ни мало, новый дом.

Действующий музей был построен в 1966 году. Капитального ремонта здесь не было более сорока лет. Здание, понятное дело, устарело. Специалисты музея о переезде в новое современное жилище мечтают уже давно. И переживают отнюдь не за себя. За уникальные экспонаты.

До новоселья еще несколько лет, а настроение у музейщиков уже «чемоданное». И хоть многие старожилы «душой прикипели» к этим стенам, необходимость в смене места жительства слишком очевидна. Без этого сохранить уникальные коллекционные вещи просто не удастся.

Сергей Азаронок, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

– Мы дошли до того что закатываем в пушечное сало все единицы оружия, хранящиеся в коллекциях, потому что влажность подходит к критическому уровню.

Галина Скоринко, главный хранитель фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

– Только знатоки понимают, что эта вещь – сверхраритет. Этих пистолетов осталось 2-3 в мире. Один из них – пистолет Воеводина.

На все фонды – один осушитель воздуха. Агрегат свое месторасположение меняет с завидным постоянством: его своими силами перетаскивают из хранилища в хранилище, чтобы снизить влажность в помещениях. Подвальных. Где без «осушительного спасения» отметка далека от нормы. А ведь экспонатам комфортно лишь при влажности в 55-60%. Здесь же и 80, когда предметы прямо-таки покрываются каплями жидкости, – обычное дело.

И если высокая влажность в хранилищах – еще полбеды, как-то справляются, то с оборудованием – полноценная беда. Одно из помещений, к примеру, вообще не было приспособлено для «проживания» в нем реликвий, а стало пристанищем редкой коллекции военных газет и листовок.

Светлана Филиппович, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

– Хранятся они в примитивном шкафу, который был еще много лет назад оборудован из примитивных предметов. Условия хранения, конечно, не надлежащие.

Да и самим газетам приходится «соседствовать» друг с другом очень близко. Своей личной полки нет ни у одной из подшивок.

Светлана Филиппович:

– Это очень старые папки, они ветхие. Газеты в них лежат стопочками. Это, конечно, неправильно.

Монументальные полотна – монументальные проблемы. Хрупкая Наталья Иосифовна не первый десяток лет с картинами в этом хранилище живописи и графики справляется своими силами.

Сергей Азаронок, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

– Да, конечно, можно здесь отреставрировать, отштукатурить все... Ну и что? Опять тот же принцип построения, опять мы сделаем скачок в 40 лет назад.

В тесноте, и на этот раз – в обиде. В художественной коллекции музея – более 500 картин и почти все ютятся в маленькой комнатушке «лицом к лицу». В первую очередь страдают багетные рамы. Реставраторов живописи как таковых тут нет. Приходится просить о помощи других специалистов.

В новом здании для живописных полотен будет отведен отдельный современный депозитарий. Проще говоря – хранилище. А пока приходится работать в полутьме: половина светильников вышло из строя, а заменить нельзя: таких уже и не выпускают…

В музее насчитывается целых 140 тысяч экспонатов, причем их количество постоянно увеличивается. А выставляется – всего 10 тысяч. Несложно посчитать, какой огромный пласт исторической памяти покрывается пылью здесь, в фондах, потому как экспозиционной площади не хватает.

Начали «собираться в путь» предметы военного и гражданского быта. Для этой коллекции уже сейчас мастерят коробки. Это только кажется простым: перевезти вещь с места на место. А ведь у каждого экспоната должна быть своя упаковка и своя бирка. И, что еще сложнее, охрана.

Светлана Потупчик:

– Ложка Константина Заслонова. Ни больше, ни меньше. Сами понимаете, вещь ценная и уже была в реставрации. Поэтому, не дай Бог, если во время перевозки с ней что-то случится. Вот, пожалуйста, будет конвертик, специальный упаковочный материал и уже можно будет чуть-чуть вздохнуть спокойнее.

Сергей Азаронок:

– Мы прорабатываем сейчас все вопросы переезда. Может быть, даже немножко по-военному. Мы проводим своеобразные тренировки и учения. Т.е. каждый научный сотрудник, инженерный работник и рабочий знает, на каком этапе, где снимается сигнализация, где комиссионно забираются экспонаты из экспозиций.

Эту «тайную комнату» видели лишь единицы, не считая самих музейщиков. Сотрудники прозвали ее «шкатулкой». Здесь хранятся ценные и, что немаловажно, хрупкие подарки нашей Республике. Для них и коробки особенные: из плотного картона, сукна, паралона и даже меха.

От музея в этом здании останутся лишь стеклянные витрины. С собой заберут даже решетки. Ведь и они – самый что ни на есть ценный экспонат – не просто из железа, а из настоящих винтовочных штыков.

А самое главное – исполнится заветная мечта сотрудников музея: хранилища станут открытыми.

Юлия Романович и Андрей Сержантов на неделе помогли собирать чемоданы Музею истории Великой Отечественной.