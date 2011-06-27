Как минские магазины формируют цены на товары?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Николай Крыжевич, исполняющий обязанности начальника Управления антимонопольной и ценовой политики Мингорисполкома.

Наблюдается разница в цене на одинаковые группы товаров в разных магазинах Минска. За счет чего в настоящее время регулируются цены на товары в магазинах?

Николай Крыжевич:

Отменено 183-е Постановление Министерства экономики, которое раньше жестко регулировало цены. В настоящее время цены регулируются, в основном, исходя из конъюнктуры рынка. Любой субъект хозяйствования несет затраты в разных размерах. Поэтому каждый субъект хозяйствования имеет право формировать цену, исходя из своих затрат и конъюнктуры рынка. Поэтому цены на один и тот же товар могут существенно отличаться. Например, в настоящее время цены на гречку составляют от 13 до 35 тысяч за килограмм, в зависимости от того, кто ее поставляет, с какого региона.

В Минске создан перечень субъектов хозяйствования, которые создают стабилизационные фонды, они подходят более взвешенно к самой ценовой политике и поставкам товаров. Сегодня этот перечень открыт, и любой субъект хозяйствования вправе включиться в работу по созданию фондов.

На мой взгляд, чем больше будет завозиться товаров, тем более активной будет конкуренция, и цены будут снижаться. Сейчас это прослеживается по группе продовольственных товаров.

Как регулируются цены на товары в этом направлении?

Николай Крыжевич:

На сегодня Указом №72 президента определены направления, по которым осуществляется государственное регулирование цен. Министерство экономики отвечает за утверждение предельных торговых надбавок. Перечень регулируемых цен расширен 79-м Постановлением путем ограничения торговых надбавок. Планируется, что этот список может быть временно расширен.

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