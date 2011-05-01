Как милиция обезопасит минчан от террористов 9 Мая в 2011 году?

На вопросы ведущей программы отвечает Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома.

Как милиция готовится к празднованию 9 Мая? Будут ли предприняты особые меры безопасности?

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Везде будут использоваться турникеты. Граждане будут досмотрены ручными металлоискателями. Будут использоваться стационарные рамки.

В Минске пройдет 3 республиканских и 11 районных мероприятий. Начнутся мероприятия 7 мая легкоатлетическим кроссом на призы газеты «Советская Белоруссия». 8 мая состоится праздничный концерт, а 9 мая — парад с участием высших должностных лиц. Завершится праздник праздничным фейерверком. В Минске салют будет выпущен из шести точек.

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