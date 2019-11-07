Как мама в декрете зарабатывают на хенд-мейде? Три реальные истории

Татьяна Горюнова, домашний кондитер:

Каждый торт – это полет фантазии, то есть заранее невозможно предсказать, какой он будет.

В ее руках ингредиенты как палитра у художника. Только вместо красок разноцветные макаруны, безе, зефир, воздушные кремы и ароматный бисквит. Творить съедобные шедевры Татьяна начала несколько лет назад.

Татьяна Горюнова:

К каждому торту я отношусь, как к своему детищу, которое изначально вынашивается в голове, какой-то образ создается, потом это все на практике. Не всегда идея так легка, как кажется.

Именно декретный отпуск позволил Татьяне воплотить мечту в реальность. Офисные будни сменила кухонная романтика. Хобби быстро превратилось в постоянный заработок. Теперь свой сладкий бизнес продвигает в социальных сетях. Успешно! Хоть и приходиться порой трудиться ночами и днями ради эффектного лакомства.

Татьяна Горюнова:

Поначалу мог быть один торт в месяц, то есть когда один торт в месяц, речь о заработке не идет. Это, скорее, убытки. Мне понадобилось три года, чтобы это было у меня на постоянной основе.

И если домашняя кондитерская Татьяны уже работает на полную мощность, то увлечение Юлии лишь набирает обороты. Юлия Альбун, автор детских игрушек:

Этот енотик особенный тем, что у него ножки крепятся на нитяном креплении, за счет пуговиц у него ножки свободно двигаются, как у настоящей куклы.

Первая авторская игрушка была одобрена самым строгим критиком – дочерью. Спустя время, заказы посыпались от знакомых и друзей. Вязаных зверушек девушка создает с особым мастерством: каждой придумывает свой уникальный бьюти-образ.

Юлия Альбун:

Когда появилась Диана, я уже знала, что чем-то буду заниматься в декретном, потому что надо как-то проводить свой досуг. Случайно в Интернете, в соцсетях попался аккаунт девочки-мастерицы, которая вяжет игрушки. Посмотрела, из чего она вяжет, изучила пряжу, какая бывает, какие нужны для этого материалы, потом решила попробовать.

Идею для собственного дела Елене тоже подсказала дочь. В том, что «выстрелит» – сомневалась до последнего.

Елена Гордеева, создает аксессуары для волос:

Я немножко стеснялась и побаивалась начинать, но прошло время и решилась. Оформила ремесленничество и начала выставлять свои работы на продажу. Вот, например, обруч из сирени. Здесь, наверное, больше сотни лепестков.

Юлия Самусенко, корреспондент:

Ручной труд всегда в цене. Нужно всего лишь определиться, что именно у вас получается лучше всего.