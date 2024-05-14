Как люди выживали на болотах в годы войны? Воспоминания участника Великой Отечественной

На долю детей, родившихся в 1940-е довоенные годы и в начале уже военных лет, выпало голодное, холодное, босоногое, полураздетое детство. Питались плохо – тем, чем только смогли разжиться родители, бабушки и дедушки. В селе, чтобы прокормиться, надо было много работать, причем всей семьей. Поэтому дети приучались к труду и ценности кусочка хлеба с малых лет.

Петр Чаус, участник Великой Отечественной войны : Когда началась война, мне было два года. Мы в это время жили в Полесской области, в Кошевичском сельсовете, в деревне Старина.

Петр Григорьевич Чаус. Родился 7 января 1939 года. Когда началась война, ему было два года. Сын погибшего партизана. Государственный деятель Республики Беларусь. Военачальник, генерал-полковник.

Петр Чаус:

Началась оккупация. Мой старший брат Иван был уже у партизанов. А мы еще жили в деревне, по возможности как-то выкручивались. Жили всей семьей, немцам платили налоги. И полицаям, которые были у нас в деревне или которые приезжали.