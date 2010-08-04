Как купить путевку в детский лагерь, если родитель работает в частной фирме?

На вопросы минчан отвечает Валерий Горюнов, начальник Представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

Как оплачивается отдых ребенка в детском лагере, если родитель работает в коммерческой структуре?

Валерий Горюнов: Каждый ребенок имеет право выехать в лагерь, получив дотацию, не зависимо от того, работает родитель или не работает, а если работает, то где — в частной или государственной структуре.

Чтобы получить путевку в детский лагерь, индивидуальный предприниматель должен обратиться к нашим специалистам Представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, которые есть в каждом районе.

Если родитель работает в частной фирме, отдых его ребенка также подлежит государственному социальному страхованию и тоже имеет право на дотацию. Кроме того, такие граждане имеют право также на получение санаторной путевки для своего ребенка. Мы выделяем путевки в детские санатории для родителей совершенно бесплатно.