Как «Катюша» дала свой первый залп: 75 лет боевого крещения отметили в Оршанском районе

Новости Беларуси. Оружие победы с женским именем. Ровно 75 лет назад был дан первый залп с пусковой установки БМ-13 – легендарной Катюши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилей боевого крещения сегодня отметили в Оршанском районе. Там, где фашистские захватчики впервые испытали на себе всю мощь новейшего по тем временам советского оружия.

Екатерина Груль, житель деревни Хлусово:

Я видела – вот такую полосу, горело всё.

Екатерина Васильевна хорошо помнит 14 июля 41-го. И как с братьями пошла за ягодами, и как внезапно задрожала земля. В тот день из соседнего леса батарея капитана Флёрова впервые показала вермахту советский козырь. Работала Катюша.

Юрий Прокопенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ:

Первый залп был дан по оккупированной Орше. Точнее по железнодорожной станции, куда в тот момент прибывали вражеские эшелоны с техникой, топливом и солдатами. Немцы даже не успели понять, что произошло, как все вокруг превратилось в огненный ад. Эффект был ошеломляющим.

Владимир Кузубов, историк, директор музейного комплекса истории и культуры Оршанщины:

После того, как залпы прозвучали под Оршей, советское командование принимает окончательное решение запускать в серийное производство «Катюшу»

В итоге именно «Катюша» сорвала активное наступление фашистских войск на восточном направлении. Во многом благодаря ей, врага не пустили в Москву, а затем – брали Берлин. Пусковые установки поражали противника на расстоянии более восьми километров. Немцы до смерти пугались звука реактивных ракет, называя за это Катюшу «Органом Сталина».

96-летний Иосиф Шашкевич – боевой ветеран, прошел всю войну. Говорит, «Катюше» обязан жизнью – сумел выжить в Сталинградском котле.

Иосиф Шашкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Очевидец я был этого дела, когда уже наша батарея «Катюш» помогла сохранить бойцов наших.

Эта Катюша на берегу Днепра – единственная из сохранившихся в Беларуси установка БМ-13. Это только пионер в деле реактивной артиллерии. Потом на ее основе разрабатывались более точные и мощные установки. Например, «Град». Он тоже спасал советских воинов, но уже на другой войне.

Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации ветеранов войны в Афганистане:

На том месте, где был нанесен удар, как правило ничего не оставалось, была вспаханная земля. После этого наша пехота могла спокойно идти и выполнять свои задачи.

«Катюша» навсегда ушла в историю. Историю нашей победы. Уже после нее были разработаны новейшие «Грады», «Ураганы», «Смерчи». Но все эти угрожающие названия меркнут на фоне мелодичного «Полонеза».