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Как инвалид может получить специально оборудованное для него жилье?

23 августа 2010 12:38
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник управления социальной поддержки населения Мингорисполкома Галина Гриб.

Инвалидов переселяют из квартир, которые не приспособлены для их проживания, в более приспособленное жилье.

Что касается социального жилья, то на сегодня уже два инвалида-колясочника получили специально оборудованное для них жилье. В настоящее время для предложения готовится еще 5 квартир. Эти квартиры специально оборудованы для проживания инвалидов, чтобы они смогли свободно передвигаться: расширены дверные проемы, где-то установлены поручни…

Если же инвалид-колясочник является собственником квартиры, он может оставить свою квартиру, доплатить за новую и переселиться в нее. Ведь специальное жилье строится, как правило, большего метража.

В случае, если инвалид-колясочник не является собственником квартиры и проживает со своими членами семьи, то все члены семьи должны дать согласие на переезд в квартиру, которую предлагают районы и службы.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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