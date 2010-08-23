Как инвалид может получить специально оборудованное для него жилье?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник управления социальной поддержки населения Мингорисполкома Галина Гриб.

Инвалидов переселяют из квартир, которые не приспособлены для их проживания, в более приспособленное жилье.

Что касается социального жилья, то на сегодня уже два инвалида-колясочника получили специально оборудованное для них жилье. В настоящее время для предложения готовится еще 5 квартир. Эти квартиры специально оборудованы для проживания инвалидов, чтобы они смогли свободно передвигаться: расширены дверные проемы, где-то установлены поручни…

Если же инвалид-колясочник является собственником квартиры, он может оставить свою квартиру, доплатить за новую и переселиться в нее. Ведь специальное жилье строится, как правило, большего метража.

В случае, если инвалид-колясочник не является собственником квартиры и проживает со своими членами семьи, то все члены семьи должны дать согласие на переезд в квартиру, которую предлагают районы и службы.

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