Как иногороднему студенту решить квартирный вопрос?

Образовательный бум породил квартирный вопрос. Из года в год студентов становится все больше. По статистике треть из них не получает места в общежитии. В этом году – это 21 тысяча человек. Альтернатива – съемное жилье. И риелторы к новому учебному году уже заявляют о повышении цен на квадратные метры.

За семь лет она не припомнит такого ажиотажа. У Натальи в день более сотни звонков. Студенты атакуют с июня. Тогда выбирали, сейчас готовы снять все, даже без мебели. Четверо въезжают в двушку, трое – согласны на комнату. Ведь на рынке съемного жилья – дефицит. Крышу над головой многие сняли заранее, оплачивая по два месяца пустующие квартиры. Поэтому у риелторов сейчас – круглосуточный график. Принимают, показывают и оформляют. Отчаянные студенты не дают уснуть буквально, ведь ночуют прямо здесь с сумками.

Наталья Латышева, агент по операциям с недвижимостью:

– Люди приезжают из разных городов Беларуси. Говорят: мне нужно сегодня найти квартиру и я от вас никуда не уйду, пока вы мне ее не найдете.

Таких нуждающихся более 20 тысяч. Хотя еще 10 лет назад их было в два раза меньше. Сейчас время – образовательного бума, говорят специалисты. Поэтому обеспечить углом ВУЗы могут лишь половину своих студентов. Первыми, как правило, заселяют инвалидов, чернобыльцев, сирот, иностранцев и детей погибших военнослужащих. Остальных ставят в очередь. В БГУ в ней в этот раз оказались более пяти тысяч человек. Поэтому профсоюзы сами ищут для студентов жилье. Работает горячая линия и сайт с альтернативой общаге.

Анастасия Коцевич, методист центра педагогических технологий студенческого городка БГУ:

– У нас в университете создана база жилья. Мы даем объявления в газету и люди, которые предлагают жилье для студентов – комнаты или квартиры – обращаются к нам и оставляют свои телефоны. После, мы размещаем их у нас на сайте. Доступ к этой информации осуществляется по фамилии и номеру студенческого билета.

Проблему нехватки коммунального угла может кардинально решить студенческая деревня. В ближайшие три года здесь возведут сразу восемь общежитий. У студентов появится свой хоккейный комплекс, торговый центр, поликлиника, гостиница и парковка. Откроют и станцию метро «Петровщина». Прописку в мини-городоке получат более 10 тысяч студентов из разных ВУЗов. Первую новостройку класса люкс сдали в прошлом декабре. Сегодня студенты БГУ возвращаются в свои комнаты.

Это место под солнцем он выиграл на олимпиаде в Гродно. Андрей – юрист. В прошлом году участвовал в соревнованиях по правовым наукам. За победу – деканат выделил комнату.

Андрей Колычев, студент:

– Я три года прожил в общежитии №4. Там в отличие от этого система коридорная. То есть там две кухни на 50 комнат. Здесь же на пятерых своя кухня, своя душевая кабинка. Все условия.

Михаил Черепенников, директор студенческого городка БГУ:

– В следующем году, насколько нам известно, еще два здания будут сданы в эксплуатацию. Мы очень надеемся, что одно из них наше. Плюс еще одно здание. В общежитии закончится капитальный ремонт, к следующему учебному году мы уже введем его в строй. Мы получим более двух тысяч мест единовременно.

Уникальную стройку оценили в 700 миллиардов рублей. А «Деревню» уже называют VIP. Комфорт оценят как студенты, так и спортсмены – в 2014 году в городке поселят европейских делегатов чемпионата мира по хоккею.

Екатерина Расолько, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.