Как информация влияет на сознание общества? Психолог об угрозах информационно-психологической войны

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Встречаясь с руководителями органов безопасности и спецслужб государств СНГ, Президент еще раз подчеркнул, что одной из ключевых угроз на сегодня является информационно-психологическое воздействие на сознание общества. И характер подобных атак нельзя уже ни обесценить, ни игнорировать. «Информационно-психологическая война – это основа, а под нее подводят все: и экономику, и научно-техническое сотрудничество, и интернет, и даже вооруженные провокации», – отмечал Александр Лукашенко многофункциональность угроз, когда основным орудием выступает слово.
Авторитет государств в пространстве международной политики лишь одна из возможных мишеней у слова. И фокус его прицела порой смещается. К примеру, на образ страны или народного лидера, интерпретацию конкретных событий или представлений в обществе о реальности. По этой причине необходимо с особым вниманием относиться к информации, приходящей извне. Ведь в совокупности характерных признаков, заявлений влиятельных игроков из мира политики, а еще комментариев зарубежных, пусть и бывших, но все же военных, атаки на Беларусь в перспективе будут продолжены. И, скорее всего, усилены.
Об этих тенденциях подтверждает развединформация, в которую наш Президент погружен ежедневно и многим побольше, чем о ней можем быть в курсе мы. С позиции безопасности типология данных атак – это серьезный вызов. Но о нем лучше знать, чем не знать, так как всякое действие предполагает противодействие. Особенно если не застает врасплох. По словам белорусского лидера, «перечисленные угрозы в обозримом будущем будут только наращивать».
И что в современных условиях важно учесть: угрозы придутся на разные уровни. Не только в экономической или военной плоскости, но отдельным полем для битвы станут умы людей.
Алена Дзиодзина:
Об этом важно помнить и знать не только спецслужбам, не только военным, а по возможности каждому. Необходимость в первую очередь связана с тем, что потенциал влияния информационного фронта на стабильность и безопасность страны с позиции психологии особо высок. Ведь, если анализировать, любой мятеж, бунт или попытки восстания абсолютно всегда имели набор внутренних предпосылок и провокаций.
«Просто же на голом месте не бывает. Всегда есть какой-то внутренний элемент. Есть силы, заинтересованные в дестабилизации… Но потом вокруг этого внутреннего элемента быстро иностранные спецслужбы создают целую кучу этих элементов, которые способствуют дестабилизации обстановки в наших республиках», – разбирает глава государства механизм воздействия специфичных инфоугроз в незримой плоскости психологии. Ведь если к признакам характерных атак отнестись внимательно, потенциал их воздействия обычно сходит к нулю.