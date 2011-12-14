Как идет строительство первой в Минске трехуровневой развязки? Когда откроются новые станции метро?

На эти вопросы ответил эксперт программы «Большой город» первый заместитель главы администрации Московского района Минска Дмитрий Яновский.

Дмитрий Яновский, первый заместитель главы администрации Московского района Минска:

Все жители Московского района ждут с нетерпеньем открытия новых станций метро, которое запланировано на 1 сентября 2012 года. Сейчас наш район – это одна большая стройка. Есть трудности доступа к объектам инфраструктуры. Все это уйдет с момента ввода в эксплуатацию метро и транспортной развязки на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. Улучшится транспортное сообщение. Сократится время, которое люди тратят, добираясь на работу. Проспект преобразится и станет одним из самых красивых улиц города.

Леонид Козловский, главный инженер ГП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства»:

Проспект Дзержинского является одной из главных магистралей, которая обеспечивает связь города с Западом, с большими спальными районами. Выполнены практически все работы по переустройству инженерных коммуникаций. В ближайшее время планируется переключение движения с временного объезда, который сейчас ведет транспорт по двум направлениям, на движение по съездам как по постоянному варианту. Порядка 70% объекта построено.

Мост в 460 метров, разворотное кольцо, построенное по принципу эстакады и проспект Жукова на том же уровне. Уникальный проект дорожной планировки уже скоро позволит главной магистрали Московского района «дышать». А пока водители тестируют обновленные полосы проспекта Дзержинского, строители ускоряются на новом витке трехуровневой транспортной развязки. Завершение работ строители планируют уже в 2012 году.

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