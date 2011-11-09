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Как и куда пожаловаться на работников ЖЭС?

09 ноября 2011 08:28
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Об этом рассказал генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Владимир Реентович в эфире программы «Большой город» на СТВ.

Владимир Реентович, генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства:
Если есть неудовлетворенность работой специалистов ЖЭС, необходимо сделать заявку на диспетчерскую службу. Все заявки фиксируются, имеется звуковая запись разговора между диспетчером и заявителем. В течение суток специалисты должны привести в порядок вопросы, которые отмечены в заявке.

А если неисправен домофон, тоже в ЖЭС жаловаться?

Владимир Реентович, генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства:
Домофонами занимается специализированное подразделение. Если есть неполадки, жилец может посмотреть в договоре, по какому телефону можно обратиться. Если же договор утерян, достаточно обратиться в диспетчерскую службу ЖЭС. Они подскажут номер телефона либо сами проинформируют подрядную организацию, которая занимается обслуживанием домофонов.

# общество

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