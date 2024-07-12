Как хозяйства подготовились к жатве? Результаты прокурорской проверки

В 2024 году особое внимание уделяют и качеству уборки. Мониторинг проводят оперативные группы, которые созданы при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомах и райисполкомах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще на старте страды важно определить болевые точки. Ведь к жатве готовы не везде одинаково хорошо. Это показывают прокурорские проверки. Подробнее расскажет Анна Корольчук.

В полях горячая пора – на уборочной дорога каждая минута. Лучший результат будет у того, кто лучше подготовлен. К сожалению, в некоторых хозяйствах техническое оснащение далеко от идеала.

– Сегодня по данным Гостехнадзора 9 комбайнов у вас без техосмотра.

– Сколько? Ну и не могу сказать, что 9.

– А сколько без техосмотра?

– Пять. В машинно-тракторный парк сельхозпредприятия «Судково» прокуратура приезжает не впервые. Но как и в прошлый раз, находит пять комбайнов во дворе, которые простаивают в ожидании ремонта. Практически половина от общего количества.

– Один вот вчера сломался.

– А остальные?

– Один где-то дней пять назад. Разбираться в причинах задержек можно долго, главное – скорее отправить всю технику на страду, пока стоит хорошая погода.

Андрей Судом, прокурор Хойникского района:

Техника должна быть в идеальном состоянии, чтобы работала. Должны быть приняты меры, направленные на организацию оперативного ремонта техники в случае ее поломки. А прохождение ТО на один комбайн стоит 12 рублей. Директор пояснил, что к выходным, в субботу или воскресенье, техника будет готова, выйдет в поле. А в период уборочной мы будем проводить рейдовые мероприятия, контролировать ход уборочной кампании.