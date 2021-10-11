Как государство помогает матерям и почему боятся рожать во время коронавируса? Рассказывает Людмила Макарина-Кибак

Новости Беларуси. В преддверии Дня матери пообщались со специальным гостем в студии программы Новости «24 часа» на СТВ и обсудили, как изменилось отношение к материнству в наше время. Отразилась ли пандемия коронавируса на демографических показателях, а главное – как сохранить здоровье женщин и обеспечить их безопасность на законодательном уровне? На эти и другие важные вопросы ответила доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмила Макарина-Кибак. Татьяна Савчик, СТВ:

На этой неделе в Беларуси будет традиционно отмечаться День матери. На ваш взгляд, что можно сказать о Беларуси, материнство сейчас в тренде? У наших мам самый длительный в мире отпуск по уходу за ребенком

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Да, конечно, материнство всегда было в тренде, а теперь это особенно. Я бы не сказала, что это модно. Наверное, особо трогательно теперь молодежь относится к материнству, я бы сказала так. Татьяна Савчик:

Вопрос к вам как к депутату. У нас сегодня существуют какие-то законодательные инициативы, какая-то дополнительная помощь семьям, матерям? Какие-то проекты рассматриваются? Людмила Макарина-Кибак:

Проекты сейчас не рассматриваются в Палате представителей, но мы знаем, что государство уделяет очень большое внимание семье, помощи. Сегодня около 12 видов государственных пособий семьям, воспитывающим детей. И самое главное то, что у наших мам в мире, пожалуй, самый длительный отпуск по уходу за ребенком. До сих пор наши мамочки воспитывают детей до трех лет, сидя дома. Кроме того, многодетные семьи тоже пользуются большими преференциями, мы об этом знаем. Тот капитал, который семейным называется – расширены его возможности использования. Поэтому внимание семье уделяется очень огромное. Это, конечно же, стимулирует молодых родителей рожать детей. Татьяна Савчик:

Такие угрожающие тенденции, которые сейчас характерны для Запада, когда мы говорим о гендерном вопросе. Он уже превратился в целое идеологическое, политическое оружие. Можно ли сказать, что какие-то тенденции такие наблюдаются у нас? Охарактеризуйте ситуацию в Беларуси. То же направление «чайлдфри», которое сейчас гуляет по Европе, или радикальный феминизм. Есть ли у нас такие моменты или общество еще здорово от этого? «В Америке, в каком-то штате, в пять лет ребенок сам себе уже может выбрать пол»

Людмила Макарина-Кибак:

Я бы сказала, что у нас более здоровое общество, тенденций таких нет, хотя единичные проявления есть. Мне кажется, это было модным веянием года два или три назад, когда молодые девочки (даже на какой-то передаче мы говорили): «Я чайлдфри». Потом, когда спрашивали у нее более подробно, она просто знала название и не знала, что дальше об этом рассказать. Кроме того, радикальный феминизм – у нас тоже такого нет. Они, конечно, где-то слышат, что есть такое понятие «средний пол», либо что ребенок пол будет выбирать сам, когда ему исполнится, по-моему, даже где-то есть пять лет. В Америке, в каком-то штате, в пять лет ребенок сам себе уже может выбрать пол. Я считаю, конечно, что это неправильно. Слава богу, в нашей стране пока к этому относятся адекватно и девочки, и мальчики. И самое главное, что их родители. Мы как законодатели считаем, что у нас в стране должна быть традиционная семья – это мужчина и женщина, что и заложено в законодательстве. Татьяна Савчик:

Пандемия коронавируса как сегодня отражается на демографической ситуации в Беларуси, в частности на здоровье женщин? Как нежелание людей привиться может отобразиться на демографической ситуации?