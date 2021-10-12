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Как государство помогает белорусским семьям? Лилия Ананич – о том, сколько денег выделено на эти цели

12 октября 2021 16:10
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Новости Беларуси. Государственная политика поддержки со статусом «социальная» оправдывает цели и вложения. Сегодня в Беларуси более 116 тысяч многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как государство помогает белорусским семьям? Лилия Ананич – о том, сколько денег выделено на эти цели-1

За последние 10 лет многодетных прибавилось почти на 45 тысяч. 12 октября в Минске обсудили результаты и эффективность конкретных мер поддержки такой политики. К примеру, семейный капитал и расширение направлений его использования позволили многим семьям улучшить жилищные условия. Только в последнее время 35 тысяч многодетных семей получили жилье.  

Как государство помогает белорусским семьям? Лилия Ананич – о том, сколько денег выделено на эти цели-4

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Президиума Белорусского союза женщин:  
На вот эту пятилетку запланировано порядка 16 миллиардов рублей на поддержку семьи. У нас самая развитая система пособий семье. Только детские пособия – 11 видов, и мы уже об этом, наверное, все знаем наизусть. Большой пакет поддержки через систему образования, через здравоохранение. Все делается для того, чтобы укреплялся институт семьи, укреплялась демографическая безопасность.  

Как государство помогает белорусским семьям? Лилия Ананич – о том, сколько денег выделено на эти цели-7

В процессе и разработка новых законопроектов, нацеленных на улучшение не только благосостояния белорусских семей. Одним из таких проектов стал шанс на бесплатную попытку ЭКО. С начала 2021 года таким правом уже воспользовались 400 пар.  

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Лилия Ананич # Фотофакт

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