Как государство помогает белорусским семьям? Лилия Ананич – о том, сколько денег выделено на эти цели

Новости Беларуси. Государственная политика поддержки со статусом «социальная» оправдывает цели и вложения. Сегодня в Беларуси более 116 тысяч многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние 10 лет многодетных прибавилось почти на 45 тысяч. 12 октября в Минске обсудили результаты и эффективность конкретных мер поддержки такой политики. К примеру, семейный капитал и расширение направлений его использования позволили многим семьям улучшить жилищные условия. Только в последнее время 35 тысяч многодетных семей получили жилье.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Президиума Белорусского союза женщин:

На вот эту пятилетку запланировано порядка 16 миллиардов рублей на поддержку семьи. У нас самая развитая система пособий семье. Только детские пособия – 11 видов, и мы уже об этом, наверное, все знаем наизусть. Большой пакет поддержки через систему образования, через здравоохранение. Все делается для того, чтобы укреплялся институт семьи, укреплялась демографическая безопасность.