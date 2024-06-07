Как государство поддерживает молодёжь и почему так важно воспитание патриотизма? Разговор с Натальей Вороновой
Современное общество стремится к развитию и процветанию, и одним из ключевых факторов, определяющих будущее нации, является поддержка молодежи. Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов.
Насколько развита система поддержки молодого поколения в Беларуси?
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Функция государства – дать молодежи жизненный трамплин. Это слова Президента. Насколько развита сегодня в стране система поддержки молодого поколения? Как вы считаете, есть ли возможность для реализации и самореализации каждого? Какую роль в этом играет участие в общественных проектах?
Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Нашим молодым людям очень повезло. Сейчас мы настолько открыты – я имею в виду депутатов разных уровней, органы власти, девять администраций районов Минска. То взаимодействие, которое идет сейчас с молодежью, достаточно плотное и открытое. Мы слышим каждого, с нами можно общаться, разговаривать. К нам приходят, предлагают различные идеи. Очень много проектов, которые реализуются не только в общественных объединениях. Очень много проектов предлагает и Мингорисполком, реализуются через министерство образования, в учреждениях образования. Там ярких людей, безусловно, замечают.
Как проект «Минская смена» собирает сотни участников и о чем мечтает юное поколение белорусов? Читайте далее.
О патриотическом и гражданском воспитании молодежи
Наталья Надольская:
Воспитание патриотизма. Вынуждены признать свои ошибки как взрослые люди. Было время, когда мы решили, что делать акцент на патриотизме не нужно, это не модно и так далее. Удастся ли нам наверстать упущенное? Как сегодня идет гражданское воспитание молодежи?
Наталья Воронова:
Я тоже испытываю вину и как мама, и как гражданин, который работал в эти периоды. Мы не обращали внимание на то, что можем потерять нашу любимую Беларусь. И все те льготы, соцсфера, развитие промышленности, экономики. Все это было как данность, норма. Мы даже внимание не обращали на то, что мы можем это потерять. После августа 2020-го жизнедеятельность всей нашей страны изменилась.
Что у нас сегодня? Сохранение исторической памяти, патриотизм, гражданско-патриотическое воспитание. Это то, на чем делают акцент не только общественные объединения, но и в преподавательской среде.
Возраст избрания в Молодежный совет увеличен до 31 года. Для чего повысили ценз?
Наталья Надольская:
1 июня проходила избирательная кампания, появились новшества. Если ранее в выборах в Молодежный совет могла участвовать только учащаяся молодежь до 22 лет. Теперь возрастной ценз повышен до 31 года. Это ответ на один из основных вызовов, когда молодежи приписывают недостаток опыта и знаний о политических процессах?
Наталья Воронова:
То, что увеличили ценз до 31 года, – это правильно, потому что это дает возможности молодому человеку раскрыться, поверить в себя и реализовать себя в рабочей деятельности.
Что такое Молодежный совет? У нас в Минске 60 округов – от каждого округа по одному представителю. Достаточно интересный состав, есть представители учреждений образования Минска, также есть представители рабочей молодежи.
О рисках попадания в политические игры
Наталья Надольская:
Молодые люди действительно могут испытывать затруднения в понимании сложностей системы и взаимодействия с политическими структурами. Кроме того, существует риск попадания в политические игры, где молодые активисты могут быть использованы для достижения чьих-то личных интересов. Какие проекты могут сегодня противостоять такой угрозе?
Наталья Воронова:
Молодежь не всегда понимает, кто такой депутат Минского городского Совета депутатов, то есть местного уровня, кто такой депутат Палаты представителей, что такое единый день голосования, какие функции у депутатов, какими правами обладают избиратели.
Тогда и родился проект «Школа молодого избирателя», когда мы целенаправленно стали встречаться с теми ребятами, которые голосуют впервые. Вели разъяснительную работу. Перед выборами 2025 года мы этот проект не оставляем.
Минский городской Совет депутатов запускает проект, посвящённый молодым специалистам (подробности).
О громких молодежных проектах общественного объединения «Белая Русь»
Наталья Надольская:
Под эгидой РОО «Белая Русь» проходит немало молодежных мероприятий. Давайте поговорим о творчестве и красоте. Расскажите о громких проектах.
Наталья Воронова:
Мой любимый проект проходит третий год – это «Вальс Победы». В один день во всех уголочках Беларуси молодежь, все желающие танцуют вальс. 3 мая в Доме Москвы Минская городская «Белая Русь» дала старт акции. В прошлом году к ней присоединилась и Россия – 172 округа и города примкнули к нашей акции.
Новый проект «Праца маіх бацькоў». Нам не хватает общения с детьми. Тем более уходя на работу, иной раз дети даже не знают, что делают на работе родители. Такой проект – это своеобразный день открытых дверей для детей сотрудников организаций.
Проект, который родился в 2019 году, – это Всебелорусская лига дебатов. Если с 2019 года только «Белая Русь» была организатором этого проекта, то сегодня проект уже вышел на уровень Министерства образования и Академии управления.