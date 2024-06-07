Как государство поддерживает молодёжь и почему так важно воспитание патриотизма? Разговор с Натальей Вороновой

Современное общество стремится к развитию и процветанию, и одним из ключевых факторов, определяющих будущее нации, является поддержка молодежи. Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов. Насколько развита система поддержки молодого поколения в Беларуси? Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Функция государства – дать молодежи жизненный трамплин. Это слова Президента. Насколько развита сегодня в стране система поддержки молодого поколения? Как вы считаете, есть ли возможность для реализации и самореализации каждого? Какую роль в этом играет участие в общественных проектах?

Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов:

Нашим молодым людям очень повезло. Сейчас мы настолько открыты – я имею в виду депутатов разных уровней, органы власти, девять администраций районов Минска. То взаимодействие, которое идет сейчас с молодежью, достаточно плотное и открытое. Мы слышим каждого, с нами можно общаться, разговаривать. К нам приходят, предлагают различные идеи. Очень много проектов, которые реализуются не только в общественных объединениях. Очень много проектов предлагает и Мингорисполком, реализуются через министерство образования, в учреждениях образования. Там ярких людей, безусловно, замечают. Как проект «Минская смена» собирает сотни участников и о чем мечтает юное поколение белорусов? Читайте далее. О патриотическом и гражданском воспитании молодежи

Наталья Надольская:

Воспитание патриотизма. Вынуждены признать свои ошибки как взрослые люди. Было время, когда мы решили, что делать акцент на патриотизме не нужно, это не модно и так далее. Удастся ли нам наверстать упущенное? Как сегодня идет гражданское воспитание молодежи? Наталья Воронова:

Я тоже испытываю вину и как мама, и как гражданин, который работал в эти периоды. Мы не обращали внимание на то, что можем потерять нашу любимую Беларусь. И все те льготы, соцсфера, развитие промышленности, экономики. Все это было как данность, норма. Мы даже внимание не обращали на то, что мы можем это потерять. После августа 2020-го жизнедеятельность всей нашей страны изменилась. Что у нас сегодня? Сохранение исторической памяти, патриотизм, гражданско-патриотическое воспитание. Это то, на чем делают акцент не только общественные объединения, но и в преподавательской среде. Возраст избрания в Молодежный совет увеличен до 31 года. Для чего повысили ценз?

Наталья Надольская:

1 июня проходила избирательная кампания, появились новшества. Если ранее в выборах в Молодежный совет могла участвовать только учащаяся молодежь до 22 лет. Теперь возрастной ценз повышен до 31 года. Это ответ на один из основных вызовов, когда молодежи приписывают недостаток опыта и знаний о политических процессах? Наталья Воронова:

То, что увеличили ценз до 31 года, – это правильно, потому что это дает возможности молодому человеку раскрыться, поверить в себя и реализовать себя в рабочей деятельности. Что такое Молодежный совет? У нас в Минске 60 округов – от каждого округа по одному представителю. Достаточно интересный состав, есть представители учреждений образования Минска, также есть представители рабочей молодежи. О рисках попадания в политические игры Наталья Надольская:

Молодые люди действительно могут испытывать затруднения в понимании сложностей системы и взаимодействия с политическими структурами. Кроме того, существует риск попадания в политические игры, где молодые активисты могут быть использованы для достижения чьих-то личных интересов. Какие проекты могут сегодня противостоять такой угрозе?

Наталья Воронова:

Молодежь не всегда понимает, кто такой депутат Минского городского Совета депутатов, то есть местного уровня, кто такой депутат Палаты представителей, что такое единый день голосования, какие функции у депутатов, какими правами обладают избиратели. Тогда и родился проект «Школа молодого избирателя», когда мы целенаправленно стали встречаться с теми ребятами, которые голосуют впервые. Вели разъяснительную работу. Перед выборами 2025 года мы этот проект не оставляем. Минский городской Совет депутатов запускает проект, посвящённый молодым специалистам (подробности). О громких молодежных проектах общественного объединения «Белая Русь»