Как это было на самом деле? Интервью с триумфатором детского конкурса «Витебска» Елизаветой Цуприк

Это «Новое утро», это «Славянский базар». Ну и, конечно же, базар базаром, а конкурсу место. Главное место на сегодня – Летний амфитеатр. Торжественно открывается 35-й Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск». В первом отделении конкурсанты исполнят мировой хит. Мы будем болеть за наших. Во втором отделении большой подарок для всех зрителей – выступление Ани Лорак – обладательница шикарного голоса и такой мощной харизмы. Ну и, конечно же, мы не устаем радоваться. Гран-при детского конкурса остается в Беларуси. Елизавета Цуприк покорила жюри буквально с первого дня. Легендарные 130 баллов получила. Поздравляем, радуемся и рассчитываем, что взрослые молодые артисты будут брать пример с этого детского конкурса. Естественно, мы не могли не пригласить ее в нашу открытую студию. Встречайте, победительница конкурса Елизавета Цуприк.

Елизавета Цуприк, обладатель Гран-при XXIV Международного детского музыкального конкурса «Витебск»:

На самом деле я настолько долго этого ждала и настолько долго готовилась и репетировала, что вот эти два конкурсных дня для меня действительно очень быстро пролетели. Я не заметила, как я выступила с первой песней, потом со второй, поэтому я пообещала себе, что я буду максимально получать от этого удовольствие, ведь в следующем году уже будет новый представитель, новые лица, новые имена, поэтому нужно по максимуму насладиться этим моментом.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Знаешь, это было очень заметно, что ты получала удовольствие от выступления. Но неужели не было ни капли волнения? Может быть, в первый день было сложнее выходить или во второй более волнительно?

Елизавета Цуприк:

Ну, конечно, волнение у меня всегда присутствует. И мне очень нравится то, что оно одинаковое, даже несмотря на то, что разного уровня бывают выступления. Будь это просто концерт, например, в городе, или я к друзьям каким-нибудь приеду на концерт, или это на «Славянском базаре», то самое главное выступление. Везде одинаково волнуюсь, потому что хочется уже побыстрее выскочить на сцену, но при этом как-то собрать все репетиции воедино, которые были до этого, и вот прям выдать тот самый максимум, не переусердствовать, в общем, сделать именно те самые идеальные 100%.